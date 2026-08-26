El velatorio de Ruben Rada se hará en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo: lo que se sabe hasta ahora

El velatorio del músico Ruben Rada se hará, a pedido de la familia, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo .

Así lo comunicó la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, en una rueda de prensa.

" Apenas nos enteramos nos consultaron si se podía hacer acá el velatorio y, por supuesto, que dijimos que sí. Va a ser mañana en el Salón de Pasos Perdidos ", dijo Cosse. El velatorio será de las 14:00 a las 21:00 horas.

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Y agregó: " Queda chico decir que es la despedida que se merece ".

La vicepresidenta dijo que este jueves todos los uruguayos tendrán la "posibilidad de despedirse" del músico en el Salón de los Pasos Perdidos. "Es abierto a la población, es lo que la familia me solicitó y, por supuesto, es lo que vamos a hacer".

La resolución que autorizó el uso del espacio destaca que Rada fue “una figura de singular relevancia de la cultura nacional” y resalta su contribución a la música uruguaya, en especial, a la difusión y proyección internacional del candombe.

Ruben Rada murió este miércoles a los 83 años.

Así lo comunicó su familia en un mensaje publicado en las redes sociales del artista. "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 h se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", señalaron.