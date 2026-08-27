Con gol y asistencia, Brian Rodríguez volvió a ser la figura del América de México en la clasificación a las semifinales de la Leagues Cup ante el Columbus Crew

El extremo de la selección uruguaya Brian Rodríguez fue la figura del América de México en la victoria 2-0 ante el Columbus Crew de Estados Unidos, con un gol y una asistencia que ayudaron a su equipo a clasificar a las semifinales de la Leagues Cup.

Las águilas abrieron el marcador a los 11 minutos de juego, luego de que Rodríguez asistiera al brasileño Raphael Veiga para que este colocara un disparo desde afuera del área en el costado derecho del arco defendido por Patrick Schulte y decretara el 1-0.

Columbus generó sus chances y hasta tuvo un penal a su favor en los pies de Brais Méndez , pero el arquero Rodolfo Cota salvó al equipo dirigido por Guillermo Almada desviando el remate. Minutos después el propio Cota realizó una atajada para el recuerdo , sacando un cabezazo en el área chica del venezolano Josef Martínez.

Ya en los descuentos del primer tiempo, Rodríguez recibió por banda izquierda y comenzó una apilada hacia el interior del área , donde después de sacarse a dos rivales de encima metió un derechazo rasante que se metió en el ángulo inferior izquierdo del arco estadounidense para poner el 2-0.

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El uruguayo acumula cuatro goles y tres asistencias en los siete partidos que disputó con el América desde su regreso del Mundial 2026. Tres de los cuatro tantos y los tres pases de gol los dio en los cuatro encuentros que América lleva disputados en la Leagues Cup.

Sebastián Cáceres también formó parte del once del conjunto mexicano, que en las semifinales del torneo se enfrentará al Monterrey, en el que juega Diego Rossi.

En la otra serie están León y Toluca, que este miércoles por la noche venció 2-0 al Austin FC de Facundo Torres para meterse entre los cuatro mejores. Los uruguayos Federico Pereira, Bruno Méndez y Federico Viñas fueron todos titulares en el conjunto mexicano.