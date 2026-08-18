La gran marca que logró el uruguayo Brian Rodríguez en América, "el club más grande México", y su mensaje que tranquilizó a los hinchas

El extremo uruguayo Brian Rodríguez celebró una importante marca que logró en el fútbol mexicano y en su club, América , en el último partido que disputaron.

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El mundialista con la celeste llegó a los 150 encuentros con la camiseta de las Águilas , lo que fue destacado por su equipo y por él en sus redes sociales.

“¡Con el club más grande México! Orgullo y privilegio”, escribió el Rayo en su Instagram, donde subió fotos del momento en el que le entregaron la camiseta con el número 150 y posó junto a compañeros y funcionarios del equipo.

“Mi familia”, agregó Rodríguez, quien expresó: “150 y los que faltan”, en lo que pareció ser un mensaje para ratificar que se quedará en el equipo y no saldrá en este período de pases, luego de versiones sobre una posible salida a Brasil, donde estuvo en los planes de Cruzeiro.

Video: el golazo de tiro libre de Brian Rodríguez para América del uruguayo Guillermo Almada, que se acerca a los cuartos de final de la Leagues Cup

Brillante actuación del "Rayo" Brian Rodríguez con un gol y dos asistencias para el triunfo de América por la Leagues Cup; mirá el video y cómo les fue a los uruguayos

Brian Rodríguez llegó a 150 partidos en América

América también lo felicitó en sus redes. “¡Brian Rodríguez, 150 partidos como Águila! Muchas felicidades, ¡vayamos por más, Rayo!”, señalaron.

¡Brian Rodríguez, 150 partidos como Águila!



Muchas felicidades, ¡vayamos por más, Rayo! pic.twitter.com/KE5vvib2TB — Club América (@ClubAmerica) August 16, 2026

América lidera en México

El América de Brian Rodríguez y del entrenador uruguayo Guillermo Almada lidera el Apertura del fútbol mexicano, en tanto el argentino Lucas Ocampos y el venezolano Salomón Rondón encabezan a los goleadores, al concluir la cuarta jornada.

El brasileño Raphael Veiga, el colombiano Óscar Perea y el mexicano Osvaldo Arriaga convirtieron por los azulcremas en un partido que se fue de un solo lado, en el que las Águilas jugaron casi todo el segundo tiempo con un hombre de más en la cancha.

Brian Rodríguez llegó a 150 partidos en América

América llegó a tres triunfos, con un empate, 10 puntos, misma cantidad que los Xolos de Tijuana, a los que aventaja por mejor diferencia de goles. Después aparecen, con una unidad menos, Monterrey y Atlas.

También el la jornada dominical, los Xolos del estratega uruguayo Sebastián Abreu, vencieron por 2-1 al campeón Cruz Azul, con protagonismo del mundialista Gilberto Mora, quien anotó un gol le puso un servicio.

Confirmado como la joya joven del fútbol de México, Mora le puso una asistencia al uruguayo Ignacio Rivero, anotador con un remate de pierna derecha en el 44. El argentino Nicolás Ibáñez empató a pase de Luka Romero en el 45+2, y Mora decidió la victoria con un remate de derecha en el 54.

El sábado, el uruguayo Diego Rossi convirtió una vez y dio dos asistencias para encabezar la goleada de los Rayados de Monterrey por 6-1 sobre el Juárez FC.

Por los Rayados anotaron Rossi, los argentinos Luca Orellano, Lucas Ocampos y Jorge Rodríguez, el mexicano Orbelín Pineda y el belga Hugo Cuypers. Por los visitantes descontó el colombiano Óscar Estupiñán.

También en la jornada sabatina, el colombiano Camilo Vargas atajó un penalti y salvó por lo menos tres veces más al Atlas, que venció por 2-1 al Tigres UANL.

Por los tapatíos, que jugaron 20 minutos con un hombre menos, anotaron el argentino Manuel Capasso y el portugués Luis Esteves. Por Tigres, anotó Juan Brunetta.

En otros resultados de la jornada, hoy el León venció por 1-2 al Necaxa y el venezolano Salomón Rondón anotó dos goles en el revés del Pachuca, 2-3 ante el Puebla.

Ayer, el Querétaro empató sin goles en el estadio de los Pumas UNAM y el sábado, el Toluca igual igualó sin anotaciones en su visita Atlante.

El Apertura continuará con la quinta jornada, que se jugará entre viernes y domingo próximos:

- Partidos de la quinta jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Viernes 21.08: León-Monterrey, Tigres UANL-Atlante y Juárez FC-América.

Sábado 22.08: Querétaro-Toluca, Guadalajara-Tijuana, Puebla-Santos Laguna y Cruz Azul-Atlas.

Domingo 23.08: San Luis-Pachuca y Pumas UNAM-Necaxa.

Con base en EFE