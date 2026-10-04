Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El desahogo del Cepillo González en Peñarol y el jugador que más se alegró por la gran asistencia que dio en el triunfo ante Racing

Mirá lo que declaró el Cepillo González luego de ingresar a los 88 minutos y ser determinante del triunfo de Peñarol contra Racing

4 de octubre de 2026 23:31 hs
Lucas Hernández, Eric Remedi y Franco González

Lucas Hernández, Eric Remedi y Franco González

Foto: Dante Fernández/Focouy

El volante de Peñarol, Franco "Cepillo" González confesó que sintió un "desahogo" luego de entrar a los 88 minutos del partido contra Racing y ser gravitante en el resultado final con una gran asistencia para el gol del triunfo de Matías Arezo.

"Vengo trabajando aunque nadie lo ve, solo la gente que está cercana a mí y ve que trabajo mucho día a día para pelear y tener más minutos, para jugar más y estos tres puntos son muy importantes para lo que se nos viene", dijo González en declaración a la televisión.

"Todo el trabajo da sus frutos, la verdad que estoy contento con estos tres puntos de oro para nosotros", agregó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el agónico triunfo de Peñarol sobre Racing

Diego Aguirre tuvo un ida y vuelta con un periodista y remarcó que Peñarol le "gustó" y que le ganó "merecidamente" a Racing

"La verdad que se extrañaba, pero vengo trabajando y esperando el momento. Ahora nos quedan seis finales y vamos a ir por eso", expresó.

Luego fue uno de los hombres de Peñarol que dio declaraciones en zona mixta: "Fue un desahogo para mí porque vengo trabajando duro, esperando la oportunidad".

En la televisión, el argentino Eric Remedi dijo que lo ponía especialmente feliz la actuación de González por cómo entrena en el día y por el esfuerzo diario que lo ve realizar en las sesiones de gimnasio.

"La banda feliz y contento por el grupo", expresó González.

"Faltaba pasar la última línea, el último pase, y me encontré con esa jugada y gracias a Dios fue para adentro", agregó.

"Yo trabajo para jugar todos los fines de semana, después hay cosas que no dependen de mí, hago lo que puedo controlar, pero el trabajo da sus frutos", analizó.

"Hace mucho que no me tocaba entrar, pero estaba esperando mi oportunidad, tengo 22 años. Hay cosas que no puedo controlar, el que decide es Diego (Aguirre), yo estoy preparado para lo que sea. Hoy me tocaron cinco minutos y fueron tres puntos de oro. Es un desahogo para mí y para todo el grupo porque este partido sabíamos que era complicado y lo sacamos adelante", concluyó.

Las más leídas

De la ilusión de Diego Forlán a su segundo partido con Estados Unidos: la compleja situación de Justin Ellis y el seguimiento de Uruguay

Uruguay vs India: día, hora y dónde ver el tercer partido de Diego Forlán con la selección uruguaya

Racing 0-1 Peñarol: agónico triunfo aurinegro con una asistencia notable del Cepillo González que entró a falta de dos minutos

Máster plan del Gran Parque Central: tras reunión de Ricardo Vairo con José Decurnex, Nacional logró una moción de consenso que votará este lunes en directiva

Temas

Franco González Peñarol Racing

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos