Tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el agónico triunfo de Peñarol sobre Racing

Peñarol logró este domingo un trascendente triunfo al doblegar agónicamente a Racing en partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Con el triunfo, Peñarol llegó a 19 puntos superando transitoriamente al puntero Montevideo City Torque que este lunes visitará a Nacional, a la hora 20.00 en el Gran Parque Central, en el cierre de la etapa.

Liverpool, con 20 unidades, es por ahora líder a la espera de un partido clave para la definición.

Nacional tiene 14 unidades y de no ganar, dejará prácticamente escapar gran parte de sus chances en el Clausura.

Racing 0-1 Peñarol: agónico triunfo aurinegro con una asistencia notable del Cepillo González que entró a falta de dos minutos

Peñarol goleó 5-1 a Nacional en el clásico de fútbol sala femenino, se coronó campeón del Clasificatorio y tiene ventaja deportiva para la final del Uruguayo

En la Tabla Anual, Peñarol se afirmó como líder con 62 puntos, cuatro más que el escolta Deportivo Maldonado.

Los aurinegros le asestaron un golpe determinante a Racing en esa tabla, lo cual es gravitante ya que Racing ganó el Torneo Apertura y ya está clasificado a la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Mirá en esta nota cómo quedó la tabla del descenso.