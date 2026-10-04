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Tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el agónico triunfo de Peñarol sobre Racing

Los aurinegros se mantienen al acecho en el Torneo Clausura y se afirman como líderes de la Tabla Anual

4 de octubre de 2026 22:11 hs
Eric Remedi, Leandro Umpiérrez y Lucas Hernández

Eric Remedi, Leandro Umpiérrez y Lucas Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol logró este domingo un trascendente triunfo al doblegar agónicamente a Racing en partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura.

Con el triunfo, Peñarol llegó a 19 puntos superando transitoriamente al puntero Montevideo City Torque que este lunes visitará a Nacional, a la hora 20.00 en el Gran Parque Central, en el cierre de la etapa.

Liverpool, con 20 unidades, es por ahora líder a la espera de un partido clave para la definición.

Nacional tiene 14 unidades y de no ganar, dejará prácticamente escapar gran parte de sus chances en el Clausura.

Peñarol goleó 5-1 a Nacional en el clásico de fútbol sala femenino, se coronó campeón del Clasificatorio y tiene ventaja deportiva para la final del Uruguayo

Racing 0-1 Peñarol: agónico triunfo aurinegro con una asistencia notable del Cepillo González que entró a falta de dos minutos

En la Tabla Anual, Peñarol se afirmó como líder con 62 puntos, cuatro más que el escolta Deportivo Maldonado.

Los aurinegros le asestaron un golpe determinante a Racing en esa tabla, lo cual es gravitante ya que Racing ganó el Torneo Apertura y ya está clasificado a la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Mirá en esta nota cómo quedó la tabla del descenso.

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