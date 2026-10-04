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El Observador / Fútbol / TABLA DEL DESCENSO

Así quedó la tabla del descenso tras el triunfo de Wanderers sobre Cerro: mirá el fixture de los equipos que están más comprometidos

Mirá el calendario que le queda por delante a los tres equipos que quedaron en zona de descenso esta fecha, Progreso, Danubio y Cerro, y los que también están comprometidos

4 de octubre de 2026 18:27 hs
Brahian Alemán y José Alberti

Brahian Alemán y José Alberti

Foto: @LigaAUF

Wanderers logró este domingo un trascendente triunfo para la tabla del descenso al ganarle 2-0 a Cerro con doblete de Luciano Cosentino.

Con ese resultado, Cerro volvió a caer en zona de descenso junto a Progreso y Danubio.

Los franjeados le ganaron a Cerro Largo pero siguen muy complicados.

Albion, que cambió de entrenador (asumieron Diego Franco y Federico Macías en lugar de Federico Nieves), salió de zona de descenso al ganarle a Defensor Sporting.

Sin puntos en el Torneo Clausura y en zona de descenso, Albion cesó a su entrenador Federico Nieves: solo cinco clubes mantienen a su DT desde que comenzó 2026

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el Descenso después de los tres partidos del sábado: Liverpool duerme puntero

A cada equipo le quedan 18 puntos por disputar. Queda tela por cortar, pero lógicamente que el margen de error es cada vez más estrecho.

Los cinco rivales que le quedan a Progreso

Tabaré Silva

Tabaré Silva

Peñarol, fecha 10

Juventud, fecha 11

Wanderers, fecha 12

Defensor Sporting, fecha 13

Cerro Largo, fecha 14

Montevideo City Torque, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Danubio

Mauro Goicochea

Mauro Goicochea

Montevideo City Torque, fecha 10

Central Español, fecha 11

Deportivo Maldonado, fecha 12

Nacional, fecha 13

Liverpool, fecha 14

Albion, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Cerro

La hinchada de Cerro en el partido ante Peñarol

La hinchada de Cerro en el partido ante Peñarol

Defensor Sporting, fecha 10

Cerro Largo, fecha 11

Montevideo City Torque, fecha 12

Central Español, fecha 13

Deportivo Maldonado, fecha 14

Nacional, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Wanderers

Luciano Cosentino celebra para Wanderers

Luciano Cosentino celebra para Wanderers

Boston River, fecha 10

Racing, fecha 11

Progreso, fecha 12

Peñarol, fecha 13

Juventud, fecha 14

Liverpool, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Albion

Baltasar Barcia

Baltasar Barcia

Cerro Largo, fecha 10

Montevideo City Torque, fecha 11

Central Español, fecha 12

Deportivo Maldonado, fecha 13

Nacional, fecha 14

Danubio, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Cerro Largo

Diego Daguerre

Diego Daguerre

Albion, fecha 10

Cerro, fecha 11

Boston River, fecha 12

Racing, fecha 13

Progreso, fecha 14

Peñarol, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Central Español

Franco Muñoz

Franco Muñoz

Nacional, fecha 10

Danubio, fecha 11

Albion, fecha 12

Cerro, fecha 13

Boston River, fecha 14

Racing, fecha 15

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