Así quedó la tabla del descenso tras el triunfo de Wanderers sobre Cerro: mirá el fixture de los equipos que están más comprometidos

Wanderers logró este domingo un trascendente triunfo para la tabla del descenso al ganarle 2-0 a Cerro con doblete de Luciano Cosentino.

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Con ese resultado, Cerro volvió a caer en zona de descenso junto a Progreso y Danubio.

Los franjeados le ganaron a Cerro Largo pero siguen muy complicados.

Albion, que cambió de entrenador (asumieron Diego Franco y Federico Macías en lugar de Federico Nieves), salió de zona de descenso al ganarle a Defensor Sporting.