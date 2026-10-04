Así quedó la tabla del descenso tras el triunfo de Wanderers sobre Cerro: mirá el fixture de los equipos que están más comprometidos

Wanderers logró este domingo un trascendente triunfo para la tabla del descenso al ganarle 2-0 a Cerro con doblete de Luciano Cosentino.
Con ese resultado, Cerro volvió a caer en zona de descenso junto a Progreso y Danubio.
Los franjeados le ganaron a Cerro Largo pero siguen muy complicados.
Albion, que cambió de entrenador (asumieron Diego Franco y Federico Macías en lugar de Federico Nieves), salió de zona de descenso al ganarle a Defensor Sporting.
A cada equipo le quedan 18 puntos por disputar. Queda tela por cortar, pero lógicamente que el margen de error es cada vez más estrecho.
Los cinco rivales que le quedan a Progreso
Peñarol, fecha 10
Juventud, fecha 11
Wanderers, fecha 12
Defensor Sporting, fecha 13
Cerro Largo, fecha 14
Montevideo City Torque, fecha 15
Los cinco rivales que le quedan a Danubio
FOTO: FELIPE MEREOLA / FOCOUY
Montevideo City Torque, fecha 10
Central Español, fecha 11
Deportivo Maldonado, fecha 12
Nacional, fecha 13
Liverpool, fecha 14
Albion, fecha 15
Los cinco rivales que le quedan a Cerro
La hinchada de Cerro en el partido ante Peñarol
Foto: Enzo Santos/ FocoUy
Defensor Sporting, fecha 10
Cerro Largo, fecha 11
Montevideo City Torque, fecha 12
Central Español, fecha 13
Deportivo Maldonado, fecha 14
Nacional, fecha 15
Los cinco rivales que le quedan a Wanderers
Luciano Cosentino celebra para Wanderers
FOTO: @LigaAUF
Boston River, fecha 10
Racing, fecha 11
Progreso, fecha 12
Peñarol, fecha 13
Juventud, fecha 14
Liverpool, fecha 15
Los cinco rivales que le quedan a Albion
Cerro Largo, fecha 10
Montevideo City Torque, fecha 11
Central Español, fecha 12
Deportivo Maldonado, fecha 13
Nacional, fecha 14
Danubio, fecha 15
Los cinco rivales que le quedan a Cerro Largo
Albion, fecha 10
Cerro, fecha 11
Boston River, fecha 12
Racing, fecha 13
Progreso, fecha 14
Peñarol, fecha 15
Los cinco rivales que le quedan a Central Español
Nacional, fecha 10
Danubio, fecha 11
Albion, fecha 12
Cerro, fecha 13
Boston River, fecha 14
Racing, fecha 15