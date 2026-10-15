Clubes de la Segunda División Profesional votaron por cambiar los descensos a cuatro fechas de finalizar el torneo: solo el último de la categoría irá a un repechaje

El Consejo de Liga de la Segunda División Profesional votó a favor de cambiar el sistema de descensos de la categoría a cuatro fechas de que termine el torneo , pasando de dos descensos directos a un solo cupo para un repechaje con un equipo de la Primera Divisional C .

Se trata de una decisión que hace meses estaba en la mesa de discusión , pero que fue votada recién este miércoles por la noche en la AUF con ocho votos a favor contra cuatro en contra.

En principio se buscaba que los dos últimos equipos de la tabla del Descenso (que al igual que en la Liga AUF Uruguaya promedian los últimos dos años) fueran a un repechaje con el tercero y el cuarto de la C en vez de descender de forma directa como está planteado en el reglamento, pero finalmente se cambió el formato: ahora solo el último de esa tabla jugará un repechaje con el tercero de la C, mientras que el penúltimo mantendrá la categoría .

Atenas de San Carlos, Cerrito, Fénix, La Luz, Miramar Misiones, River Plate, Paysandú y Uruguay Montevideo (último en el descenso) estuvieron a favor de esta propuesta. Huracán, Plaza Colonia, Rentistas y Tacuarembó votaron en contra , mientras que Oriental de La Paz y Colón no se presentaron a la votación.

Insólito: se lesionó el árbitro de Bella Italia vs Mar de Fondo por la Primera Divisional C y lo reemplazó un juez que estaba mirando el partido en la tribuna

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Plaza Colonia, Oriental y Atenas en lo más alto con 45 puntos

El cambio del formato no alterará los dos ascensos directos previstos de la Primera Divisional C, por lo que el sistema implica un aumento de equipos en la B de 14 a 16 equipos.

¿Qué sigue?

Sede de la AUF en la calle Guayabos Camilo dos Santos

Para que la modificación se apruebe esta deberá pasar primero por el Consejo de Liga de la C, que se entiende votará a favor porque le sumará un cupo para un ascenso.

Cuando el proyecto se vote en la C se abrirán tres posibles escenarios: los equipos pueden rechazar el proyecto y dejarlo sin efecto, solicitar modificaciones y que el tema vuelva al Consejo de la B para comenzar de nuevo el proceso, o aprobarlo de forma definitiva y pasarlo al Consejo de Fútbol Profesional.

Si este último da el visto bueno la modificación llegará al Congreso de la AUF, que definirá si el proyecto sigue o no. Todo esto debe ocurrir antes del 8 de noviembre, día en el que se cerrará la fase regular de la Segunda División.

Los promedios de la B y la tabla de la C

En la Segunda División Profesional el descenso tiene a los siguientes equipos en disputa, con dos equipos en la zona roja hasta que se modifique el reglamento:

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS PROMEDIO Paysandú FC 32 28 1,142 Cerrito 67 60 1,116 Miramar Misiones 31 28 1,107 La Luz 66 60 1,100 Uruguay Montevideo 52 60 0,867

Por otra parte, en la Primera Divisional C el formato para los ascensos es complejo: se jugó un Torneo Inicial con los 29 equipos de la categoría repartidos en tres grupos, que culminó con Deutscher campeón.

Los mejores 18 de ese torneo pasaron al Torneo Final, que se juega a una rueda todos contra todos. El campeón de esa competencia ascenderá de forma directa a la B, mientras que el segundo jugará una final por el ascenso contra Deutscher, por ser el campeón del Inicial.

Bella Vista lidera el Torneo Final con 30 puntos, invicto con nueve partidos ganados y tres empatados en 12 encuentros. Con un partido menos, Deportivo Colonia lo sigue con 24 unidades y Bella Italia está tercero con 21. Durazno está cuarto con 18 puntos, mientras que Salto y Lito cuentan con 17.