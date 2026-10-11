Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Plaza Colonia, Oriental y Atenas en lo más alto con 45 puntos

Con la igualdad 0-0 entre Huracán y Fénix, se completó este domingo la fecha 22 de la Segunda División Profesional donde Plaza Colonia rescató un valioso empate de su visita a La Luz en el Complejo Rentistas para retener el primer lugar de la Tabla Anual.

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La Luz fue superior y se puso en ventaja 1-0 con gol sobre el segundo palo de Lucas Suárez.

Cuando no se veía venir por ningún lado, Plaza Colonia lo empató con un golazo de tiro libre de Pablo García.

Los patablancas venían de ganarle en la liga tres puntos a Oriental (que en cancha lo había derrotado 2-0 pero según fallaron los tribunales de la AUF con la alineación indebida de un jugador foráneo que sobrepujó el límite de la cantidad permitida). Sin embargo, el fallo fue apelado por lo que la tabla se mantiene tal como los resultados en cancha se dieron.

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Oriental puntero, épico triunfo de La Luz y Atenas se viene con todo

Segunda División Profesional: Plaza Colonia le ganó los puntos a Oriental en la AUF por superar el límite de extranjeros y es puntero, pero el equipo de La Paz apelará

La fecha se abrió el sábado con el gran triunfo de River Plate, 3-1 justamente sobre Oriental de La Paz, en el Saroldi.

Inti López volvió a ser figura con un doblete mientras que Alejandro García hizo el otro tanto. El zaguero argentino Gabriel Chocobar, ex Montevideo City Torque, anotó para Oriental.

Inti López Foto: @SegundaAUF

Colón dejó sentenciada la suerte de Uruguay Montevideo al ganarle 3-1 con goles de Bruno Airaldi por dos y Gabriel Araújo en contra, marcando Luis "Toko" Maldonado el tanto para los de Pueblo Victoria, que matemáticamente solo se salvarían si ganan los 12 puntos que le quedan y si, además, se dan varios resultados que le sirvan.

Cerrito derrotó de atrás a Tacuarembó, 2-1 con goles de Luis "la Cobra" Machado y Emanuel Dall'Aglio contra uno de Enzo Acosta.

Paysandú FC logró tres puntos valiosos para el descenso, complicando las chances de Rentistas (2-1) para meterse en playoffs. Andrew Teuten y Brandon Logiuratto marcaron para los sanduceros y Jean Martínez para Rentistas.

Este domingo, Atenas y Miramar Misiones empataron 1-1 con goles de Vittorio Magno para los carolinos e Ignacio Panzariello para los cebritas.

Los dos primeros ascienden directo (en caso de igualdad en puntos deben jugar desempate) y los ubicados del tercer al sexto lugar van a playoffs por un tercer ascenso.

Fénix tiene asegurado su lugar en playoffs como campeón del Competencia.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles a favor En contra Plaza Colonia 45 28 12 9 7 36 24 Oriental 45 28 12 9 7 38 30 Atenas 45 28 13 6 9 36 30 Rentistas 42 28 11 9 8 33 30 Colón 42 28 11 9 8 31 29 Fénix 41 28 10 11 7 40 31 Cerrito 41 28 10 11 7 37 33 River Plate 37 28 10 7 11 40 40 Huracán 37 28 9 10 9 31 34 La Luz 35 28 8 11 9 25 31 Miramar M. 31 28 7 10 11 27 34 Paysandú 30 28 9 5 14 32 36 Tacuarembó 27 28 6 9 13 22 34 U. Mdeo. 26 28 6 8 14 27 39

En el descenso sigue último Uruguay Montevideo con un promedio de 0,867 y ahora lo acompaña La Luz con 1,100.

Pero la lucha para esa segunda plaza de descenso está muy pareja porque Miramar Misiones promedia 1,107, Cerrito 1,117 y Paysandú FC 1,143.