La Cancillería argentina publicó el miércoles una serie de recomendaciones para los hinchas de Estudiantes de La Plata que viajen a Montevideo para acompañar al equipo en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras .

La guía, difundida a través de redes sociales, contiene indicaciones para cruzar la frontera, manejar dinero en el país y evitar inconvenientes durante la estadía. Entre los principales consejos, pidió llevar efectivo en pesos uruguayos o dólares y utilizar únicamente los canales oficiales para comprar entradas.

Además, recordó cuáles son los documentos necesarios para ingresar a Uruguay , qué elementos están prohibidos en el estadio Centenario y cómo comunicarse con el Consulado argentino ante una emergencia.

Uno de los primeros aspectos que deberán tener en cuenta los hinchas de Estudiantes de La Plata es la documentación. Para ingresar a Uruguay y regresar a la Argentina será necesario presentar el DNI tarjeta o el pasaporte vigente y en buen estado . El documento digital disponible en la aplicación Mi Argentina no es válido para viajar al exterior.

El pedido que el ministro del Interior le recordó a Peñarol y Nacional en el marco de la final de Copa Libertadores por vínculos de sus hinchas con los de Estudiantes y Palmeiras

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DNI digital argentino

Quienes se trasladen con menores de edad también deberán verificar las autorizaciones necesarias para salir del país y llevar la partida de nacimiento original.

Para los viajes por vía terrestre, Cancillería aconsejó consultar el estado de los pasos fronterizos y las posibles demoras antes de salir. Los principales cruces entre ambos países son los puentes que conectan Gualeguaychú con Fray Bentos, Colón con Paysandú y Concordia con Salto.

Paso fronterizo entre Gualeguaychú con Fray Bentos

En caso de viajar en automóvil, será necesario contar con la licencia de conducir vigente en formato físico, la documentación del vehículo y el comprobante del seguro internacional del Mercosur. Si quien maneja no es el titular, también deberá llevar la autorización correspondiente.

El organismo recomendó gestionar previamente el Pase Turista para los peajes y completar los trámites migratorios al cruzar la frontera.

Para quienes elijan trasladarse en barco, la sugerencia es verificar los horarios y las condiciones de embarque con la empresa contratada.

Otro punto importante es la disponibilidad de dinero durante la estadía. Cancillería recomendó comprobar que las tarjetas bancarias estén habilitadas para operar en el exterior y llevar una cantidad prudente de efectivo en pesos uruguayos o dólares, debido a que la aceptación de pesos argentinos es limitada.

Cancillería argentina recomendó llevar una cantidad prudente de efectivo en pesos uruguayos o dólares

También aconsejó contratar una cobertura médica válida en Uruguay, preferentemente con asistencia legal, y revisar sus condiciones, en particular cuando se trate de personas con enfermedades preexistentes. Quienes tomen medicamentos de manera habitual deberán transportarlos en sus envases originales y llevar la receta o indicación médica cuando corresponda.

En cuanto a la conectividad, sugirió consultar las condiciones y los costos del servicio de roaming antes de salir de la Argentina.

De cara al partido, una de las advertencias centrales está relacionada con la compra de entradas. Cancillería pidió adquirir los tickets exclusivamente mediante los canales oficiales y alertó que aquellos ofrecidos en la reventa informal pueden ser falsos, estar duplicados o no habilitar el ingreso al estadio.

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Además, recordó que no se permitirá acceder al Centenario con botellas, latas, pirotecnia, bombas de humo, punteros láser, papel picado ni rollos de papel. Las banderas y pancartas deberán respetar las dimensiones autorizadas por la organización.

El Ministerio también pidió respetar las normas del recinto y seguir las indicaciones del personal de seguridad durante el ingreso y la permanencia en el estadio.

Por último, ante el robo o extravío de documentos, los argentinos deberán realizar la denuncia policial y comunicarse con el Consulado para gestionar un pasaporte provisorio que les permita regresar al país. La dependencia argentina en Montevideo está ubicada en Wilson Ferreira Aldunate 1281 y cuenta con una línea de emergencias consulares disponible las 24 horas: +598 99 667 991.

En caso de necesitar asistencia inmediata en Uruguay, el número general de emergencias es el 911.