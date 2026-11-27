La Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció las fechas de la feria judicial mayor , el período de receso de los tribunales que coincide con las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano.

La feria judicial comenzará el viernes 25 de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el domingo 31 de enero de 2027 , inclusive.

Se trata de uno de los dos períodos de licencia anual que tienen los magistrados . El otro, denominado feria judicial menor , tendrá lugar a mediados de 2027 .

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Según explicó la Suprema Corte de Justicia, la concentración de las licencias de los magistrados en determinados períodos del año permite optimizar los recursos humanos y garantizar una mejor prestación del servicio.

La existencia de la feria judicial "implica un mayor aprovechamiento de los recursos y prestar un mejor servicio de justicia", indicó el organismo.

La SCJ argumentó que, de no existir este régimen, las licencias se distribuirían a lo largo del año sin una planificación preestablecida, lo que obligaría a disponer de una mayor cantidad de funcionarios para garantizar el funcionamiento de los servicios.

La normativa también contempla la posibilidad de que los magistrados accedan a licencias especiales o a otros períodos de descanso autorizados por la Suprema Corte de Justicia por motivos fundados, siempre que no se afecte el funcionamiento del servicio.

El receso judicial de verano finalizará el domingo 31 de enero, por lo que la actividad ordinaria de los tribunales se retomará el lunes 1° de febrero de 2027.