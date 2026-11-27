Este viernes, la Laguna del Sauce amaneció verde por "presencia de cianobacterias" . Así lo apuntó la Dirección de Ambiente de la Intendencia de Maldonado , que también determinó el uso de bandera sanitaria para la playa de la laguna.

En el siguiente video se puede ver en qué estado se encuentra la Laguna del Sauce:

Según informó el organismo, la medida fue aconsejada por un equipo interinstitucional constituido por integrantes de la intendencia, de OSE, del Ministerio de Ambiente y una "consultoría" del CURE que "evalúa y da seguimiento a las condiciones de la laguna".

"Las cianobacterias son un filo de bacterias microscópicas fotosintéticas que obtienen energía produciendo oxígeno. Viven principalmente en aguas dulces, salobres y marinas, aunque también pueden colonizar suelos o ambientes extremo", explicaron, también, en el comunicado difundido este viernes.

Este tipo de bacterias "liberan toxinas" que pueden afectar la piel, las mucosas y el sistema digestivo tanto por la vía del contacto o por la ingestión. Es por esta razón que se recomienda no tomar baños en aguas contaminadas.

Los antecedentes de las cianobacterias en las playas uruguayas

No es la primera vez que aparecen cianobacterias en las playas uruguayas: durante la temporada de verano 2024-2025 ya se había registrado su presencia en distintos puntos del país.

Un informe de la Red de Monitoreo de Playas, elaborado a partir de datos del Ministerio de Ambiente, analizó la calidad del agua de 97 playas entre el 1° de noviembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025. El relevamiento incluyó 69 playas costeras de los ríos Uruguay y de la Plata y del océano Atlántico, y otras 28 ubicadas en ríos, arroyos y lagunas del interior.

El documento concluyó que, aunque en términos generales las playas estuvieron en condiciones aptas para baños, se registraron "varios eventos de floraciones de cianobacterias", principalmente en etapas iniciales, en zonas del río Uruguay, el Río de la Plata y el río Negro. También se detectaron incumplimientos de los valores de referencia para coliformes termotolerantes en algunas playas.

Entre los departamentos con registros de cianobacterias estuvo San José, donde los episodios fueron frecuentes y extensos. En la playa de Kiyú, aproximadamente la mitad de las muestras tomadas durante la temporada presentó floraciones.

En el litoral, el informe identificó episodios en distintas playas del río Uruguay y del río Negro. En el Parque del Lago, sobre el embalse de Salto Grande, las floraciones fueron principalmente incipientes, aunque extensas. También se detectaron en la playa Los Arrayanes, en Río Negro, donde cerca del 60% de los registros correspondió a eventos de cianobacterias.

El relevamiento también constató su presencia en playas de Paysandú y Soriano. En cambio, en Rocha no se encontraron registros de cianobacterias durante el período analizado. En el caso de Maldonado, el informe había indicado que las muestras recogidas eran "escasas" para elaborar un reporte específico sobre la calidad del agua en las playas del departamento.