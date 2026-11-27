El dólar aumentó en Argentina en el último mes en medio de un contexto complejo marcado por la recesión de la economía y la suba del riesgo país. La variación es seguida de cerca en Uruguay y en ese escenario la Aduana decidió reforzar los controles en el litoral para evitar un nuevo boom de viajes de compras .

Lejos del frenético recorrido de 2022 y 2023, el dólar comenzó a apreciarse en Argentina en el último mes y tras varias subas consecutivas superó el umbral de los A$ 1.600 en el tipo de cambio oficial .

Este miércoles terminó la rueda cambiaria en A$ 1.630 y llegó al mayor valor nominal histórico, mientras el blue perforó la barrera de los A$ 1.700 (cierre en A$ 1.710) y también marcó un récord .

Los movimientos del dólar en el país vecino son seguidos de cerca a nivel local. Todavía se recuerda el éxodo de uruguayos que cruzaron el Río de la Plata hace tres y cuatro años, impulsados por una brecha cambiaria atractiva para el turismo de compras.

Como parte de ese seguimiento y sin hacer mención a Argentina, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó que realiza un relevamiento de la actividad de los pasos de frontera del litoral uruguayo. Agregó que continúa trabajando en los ámbitos de coordinación institucional con el objetivo de fortalecer la presencia y las tareas de control en los pasos fronterizos, para “anticipar y responder adecuadamente a eventuales cambios en la dinámica del tránsito de personas y mercaderías”.

La Aduana instala nuevos escáneres Leonardo Carreño

La oficina recordó que siguen vigentes resoluciones generales de 2022 que establecen la obligatoriedad de realizar declaraciones electrónicas de franquicia de turista y tráfico fronterizo.

Hasta ahí el texto institucional. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron a El Observador que hay alertas sobre un aumento de los viajes a Argentina -como ocurrió años atrás- si el dólar mantiene el ritmo ascendente. Añadieron que la preocupación queda evidenciada en el propio comunicado de la DNA, ya que hace foco en el litoral y no en todos los pasos de frontera.

En Argentina no hay una previsión única sobre el cierre de la moneda estadounidense para el cierre del año. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) de octubre estimó una cotización de A$ 1.590.

Sin embargo, el sector privado tiene otras expectativas. El último informe de LatinFocus -que incluye proyecciones de 46 bancos y consultoras económicas- ubicó al tipo de cambio oficial en A$ 1.641,50, algo por encima del máximo histórico. Además, hubo nueve de los consultados (Balanz Capital, Santander, entre otros) que colocó al dólar en A$ 1.700 o incluso por encima de ese valor.

El boom de 2023

En 2023 se verificó la mayor cantidad de viajes de uruguayos hacia Argentina (3.883.667) y un gasto asociado de US$ 1.248 millones. El número de salidas se duplicó respecto a 2022 y el gasto tuvo un crecimiento de 89%, según datos del Ministerio de Turismo.

Ese éxodo se produjo por la marcada brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue en Argentina que favoreció el turismo de compras fundamentalmente hacia Buenos Aires. Durante gran parte del año hubo una diferencia de más de 100% entre los dos tipos de cambio y eso generó que los precios se volvieran más atractivos para los uruguayos.

La situación comenzó a cambiar con la asunción de Javier Milei como presidente en diciembre de 2023. Una de las medidas que adoptó el gobierno fue aplicar una devaluación mayor a 100% y a partir de ese momento la brecha entre los dos tipos de cambio comenzó a disminuir, algo que también ocurrió con los precios a los dos lados de la frontera.

En 2024, la cantidad de viajes bajó a 3 millones, con una disminución interanual de 37% y algo similar ocurrió con el gasto que tuvo una baja de 20%.

Las resoluciones fronterizas vigentes

Entre marzo y abril de 2022 -en paralelo al fin de la emergencia sanitaria dispuesta por el gobierno por el covid-19-, la Aduana emitió resoluciones para los pasos de frontera en el litoral. Allí se puso en vigencia el plan piloto de declaración electrónica de franquicia de turistas o residentes y tráfico fronterizo con el objetivo de facilitar los trámites de ingreso al país.

Las disposiciones explicaron que el régimen de tráfico fronterizo permite la entrada de mercadería exenta de pago “si es transportada por residentes de las localidades situadas en las fronteras con otros países y destinada a la subsistencia de su unidad familiar”. La exención tiene un valor máximo de US$ 300.