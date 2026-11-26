Decathlon, la marca deportiva global de origen francés, continúa consolidando su presencia en Uruguay con la apertura de su tercera tienda , ubicada en Tres Cruces Shopping, el próximo sábado 28 de noviembre.

“La apertura de Tres Cruces representa un nuevo paso en nuestro plan de expansión y reafirma nuestra apuesta por Uruguay. Esta nueva tienda, que implica una inversión de US$ 3 millones y la creación de 40 puestos de trabajo , refleja nuestra confianza en el potencial del país y nuestro compromiso de seguir creciendo", señaló Magela Méndez, Chief Operating Officer de Decathlon Uruguay.

"Queremos estar cada vez más cerca de los uruguayos, conectando a las personas a través del deporte y haciendo el bienestar accesible para todos”, agregó.

Luego de sus aperturas en Car One Center y Punta Carretas Shopping, Decathlon apuesta por una ubicación estratégica , en uno de los principales puntos de conexión de Montevideo con el resto del país, que permitirá acercar su propuesta deportiva tanto a los habitantes de la capital como a quienes llegan desde el interior.

Una inauguración con beneficios exclusivos

La apertura oficial de puertas será a las 9:00 horas, mientras que desde las 7:30 horas se habilitará la formación de una fila de acceso en la puerta principal del shopping.

Para celebrar la llegada de Decathlon a Tres Cruces, los primeros 200 clientes en ingresar a la tienda recibirán Gift Cards de regalo de hasta $10.000, una oportunidad especial para descubrir la amplia variedad de productos deportivos que ofrece la marca.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán disfrutar de una programación de actividades gratuitas para grandes y chicos, que incluirá espectáculos de acrobacia, demostraciones deportivas, magia en vivo, juegos interactivos y desafíos con premios.

Los más pequeños también tendrán su espacio, con propuestas creativas y actividades especialmente diseñadas para ellos.

Una nueva experiencia de compra para los amantes del deporte

La tienda ofrecerá una propuesta multideportiva con productos para más de 70 disciplinas, pensados tanto para quienes se inician en la actividad física como para deportistas experimentados.

El local incorporará el nuevo concepto global de tiendas Decathlon, con una estética renovada, espacios modernos y una experiencia de compra que combina innovación, tecnología y asesoramiento especializado.

Los clientes podrán encontrar una amplia variedad de productos deportivos, desarrollados para ofrecer soluciones técnicas, funcionales y accesibles, manteniendo uno de los principales diferenciales de la marca: una excelente relación entre calidad, innovación y precio.

“Para nosotros, la experiencia de compra va más allá del producto; se trata de abrir puertas para que cada vez más personas incorporen el deporte a su vida cotidiana. Queremos que disfrutar de la actividad física sea una posibilidad real y cercana para cualquier persona, independientemente de su edad o punto de partida. Por eso, combinamos asesoramiento cercano, innovación y precios accesibles en un mismo lugar, acompañando tanto a quien inicia en el deporte y busca un calzado para salir a caminar como al deportista que quiere superar su próxima meta”, destacó Ana Inés Hernández, Líder de Marketing y Comunicación de Decathlon.

Acerca de Decathlon

Fundada en Francia en 1976, Decathlon es una de las mayores compañías de artículos deportivos del mundo, con presencia en más de 60 países.

Su propósito es “Unir a las personas a través del deporte para hacer el bienestar accesible para todos”.

A través de productos innovadores, de alta calidad técnica y a precios accesibles, la compañía trabaja para que cada vez más personas puedan descubrir, disfrutar e incorporar el deporte a su vida cotidiana.