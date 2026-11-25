La información de que Lorena Roqueta, representante electa de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), fue condenada por transporte de drogas en hechos ocurridos en 2012 generó reacciones surtidas entre los políticos uruguayos, dividiendo aguas entre quienes incluso exigen impedir su asunción al cargo y quienes apelan al derecho a la redención y a la legitimidad de las urnas.

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Es así que el diputado de Cabildo Abierto, Alvaro Perrone, fue lapidario desde su cuenta de X. “Esta mujer no debería asumir en el BPS, estamos legalizando el ingreso del mundo narco a centros de poder del Estado” y luego recordó que mintió al responderle a El Observador que había sido sobreseída por ese delito.

A su vez, en el programa de Canal 5 Cinco Sentidos el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva se mostró sorprendido ante la información. “Yo la conozco a Lorena, me tomó por sorpresa. La adoro, milita conmigo en la 40, o militaba en la 40 de Colonia. No sabía, me lo pasaron ahora. Y conozco a la familia y conozco al marido que es un crack. Habrá que tomar la redención porque la gente tiene derecho a cambiar. Si no Mujica no hubiera sido presidente de la República”, sostuvo.

Preguntado sobre la corrupción que puede provocar la droga en el sistema político respondió: “A Lorena yo no le veo nada de corrupta; es inimaginable para mí y creo que para todos que ella hubiera estado procesada…yo trabajé con ella en la campaña pasada y nunca me lo imaginé”. Cuando se lo consultó acerca de si Roqueta le tendría que haber contado de su problema, contestó: “Y capaz que sí porque todos tenemos un muerto en el placar. Cuando vos tenés este nivel de exposición es obvio que te rascan y eso va a saltar. Yo no le pido explicaciones a nadie y más por un delito que ya pasó”.