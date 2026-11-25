En un mismo escenario Tom Brady habló de disciplina y recuperación física ; Robert Lustig vinculó la depresión con el metabolismo energético del cerebro; y Robin Berzin , una de las referentes de la medicina funcional estadounidense, cuestionó algunas de las intervenciones más promocionadas por la industria de la longevidad . Se discutió también si estamos interpretando correctamente el colesterol . Y hubo tiempo, incluso, para preguntarse si la inteligencia artificial está comenzando a hacer por nuestro cerebro lo que ningún entrenador recomendaría hacer por nuestros músculos: ahorrarle todo esfuerzo.

Esa combinación, aparentemente improbable, fue una de las características más interesantes de Eudēmonia 2026 en West Palm Beach , Estados Unidos . Una conferencia que reunió a cerca de 8.000 personas entre profesionales de la salud, investigadores, empresarios, deportistas y un público cada vez más interesado en comprender cómo vivir más y, especialmente, mejor.

Lo que se puso en discusión fue bastante más amplio que la longevidad . Desde los mecanismos biológicos del envejecimiento hasta la epidemia de problemas de salud mental , pasando por la prevención cardiovascular , la nutrición , la medicina regenerativa y las nuevas tecnologías diagnósticas, las conversaciones también reflejaron algunas de sus contradicciones.

La salud de Lula arruina otra apuesta electoral de Pedro Sánchez: no estará en el acto de campaña por una "disfonía"

No son debates independientes. En el fondo, todos nos enfrentan a una misma pregunta: ¿estamos aprendiendo a comprender mejor la salud o simplemente estamos multiplicando las herramientas con las que intentamos intervenir sobre ella?

Cuando la innovación avanza más rápido que la evidencia

Una de las tensiones que atravesó el encuentro fue evidente: la industria de la longevidad se está adelantando, en algunos terrenos, a la evidencia científica.

Robin Berzin, fue una de las voces que planteó esta cuestión desde dentro de la propia medicina funcional. Al analizar intervenciones como la plasmaféresis con fines de rejuvenecimiento, determinados péptidos, terapias con ozono y tratamientos con células madre, insistió en distinguir las posibilidades biológicas de los beneficios clínicos efectivamente demostrados. También cuestionó la creciente fascinación por las resonancias de cuerpo completo como Prenuvo o Ezra-ofrecidas en Estados Unidos como chequeos preventivos sin indicación clínica específica- y la tendencia a medirlo todo mediante dispositivos de monitoreo continuo. Una observación interesante, viniendo de quien integra el Medical Advisory Board de WHOOP, uno de los wearables más conocidos para monitorear sueño, recuperación y esfuerzo físico.

La medicina de precisión corre el riesgo de convertirse en medicina de la medición. Porque disponer de más datos no significa necesariamente comprender mejor lo que sucede en el organismo, y detectar una anomalía no siempre implica encontrar una enfermedad que deba tratarse. La paradoja es interesante: mientras desarrollamos herramientas cada vez más sofisticadas para reducir la incertidumbre sobre nuestra salud, algunas pueden introducir nuevas incertidumbres que todavía no sabemos interpretar.

En otro extremo del programa, Robert Lustig, endocrinólogo y profesor emérito de la Universidad de California en San Francisco, presentó una perspectiva particularmente provocadora: la crisis de salud mental también tiene una dimensión metabólica.

«La infelicidad no te mata. Lo que te mata es todo lo que hacés intentando ser feliz», sostuvo, en una formulación que resume parte de su investigación sobre estrés, recompensa, dopamina y conducta.

Su exposición avanzó hacia un territorio menos conocido: el papel de las mitocondrias, la disponibilidad de energía neuronal y la plasticidad sináptica en determinados trastornos neuropsiquiátricos. El planteo es que algunos procesos que solemos interpretar exclusivamente desde la neuroquímica podrían involucrar también alteraciones en la producción y utilización de energía celular.

No significa que la depresión pueda reducirse a un problema metabólico, ni que exista una explicación única para enfermedades complejas. Pero estas líneas de investigación están ampliando las preguntas que la medicina puede formular sobre el cerebro. Y abren un diálogo especialmente interesante entre metabolismo, neurociencia y psicología. Justamente, la complejidad biológica no desaparece cuando encontramos un nuevo mecanismo; muchas veces, se vuelve más evidente.

Lustig también participó en uno de los debates más intensos del encuentro: el del colesterol y la prevención cardiovascular. ¿Qué sucede cuando un biomarcador se convierte en el centro de toda una estrategia preventiva? La conversación puso sobre la mesa una cuestión que atraviesa buena parte de la medicina contemporánea: cuánto podemos concluir a partir de un biomarcador aislado y cuánto depende de comprender el contexto fisiológico en el que aparece. Colesterol LDL, ApoB, triglicéridos, insulina, HDL y metabolismo fueron parte de la discusión.

Y en un panel sobre salud masculina apareció un ejemplo particularmente concreto de lo que significa conectar procesos que solemos estudiar por separado: la disfunción eréctil puede anticipar problemas cardiovasculares años antes de un evento clínico.

En algunos hombres, las alteraciones vasculares se manifiestan primero en la función eréctil, incluso varios años antes de un evento coronario. Un síntoma que habitualmente se aborda desde la sexualidad puede convertirse así en una oportunidad de prevención cardiovascular. El organismo no funciona en compartimentos aislados, aunque muchas veces la medicina lo estudie de esa manera.

La tensión entre conocimiento científico y mercado apareció también en la alimentación. Jeffrey Bland, PhD, bioquímico y pionero en la medicina funcional, participó en una conversación sobre el concepto de superfood. Detrás del marketing existe una discusión científica importante sobre densidad nutricional, diversidad de compuestos bioactivos y calidad de los sistemas alimentarios. Especialmente cuando, como él afirma "estamos sobrealimentados y, al mismo tiempo, insuficientemente nutridos."

La paradoja de querer optimizarlo todo

La tecnología abrió otra conversación interesante. Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford, planteó una nueva frontera: los wearables podrían pasar de medir nuestros estados fisiológicos (sueño, estrés o recuperación) a intentar modificarlos.

Y Jim Kwik, conocido por su trabajo sobre aprendizaje y memoria, introdujo una paradoja cultural: ¿estamos delegando demasiado nuestra capacidad de pensar? Mientras buscamos preservar nuestras capacidades cognitivas durante más años, estamos delegando una parte creciente del esfuerzo intelectual en sistemas de inteligencia artificial. Su comparación fue gráfica: sería como ir al gimnasio y pedirle a otra persona que levantara las pesas por nosotros. La analogía tiene límites, pero plantea una pregunta pertinente. No se trata de rechazar herramientas que pueden ampliar nuestras capacidades, sino de comprender qué habilidades queremos potenciar y cuáles corremos el riesgo de dejar de ejercitar.

En su dimensión menos académica, pero no necesariamente menos reveladora, Tom Brady abrió el encuentro con una idea que contrasta con buena parte del entusiasmo por las soluciones rápidas: el rendimiento sostenido depende menos de intervenciones extraordinarias que de la consistencia. Disciplina, recuperación, preparación física y mental son prácticas cotidianas, no soluciones ocasionales. Aunque con un matiz: "La disciplina funciona cuando es elegida, no cuando se convierte en una presión externa", como agregó Kelly Slater (once veces campeón mundial y considerado el mejor surfista de todos los tiempos) al cierre de la conferencia.

Entre ambos extremos apareció una cuestión que atraviesa toda la cultura contemporánea de la optimización: ¿en qué momento el deseo de cuidar nuestra salud puede transformarse en otra exigencia permanente de rendimiento? Es una pregunta especialmente relevante cuando dormir, recuperarse, entrenar, alimentarse y hasta relajarse empiezan a expresarse en indicadores que podemos comparar, mejorar y vigilar diariamente.

El desafío de una medicina que está cambiando

Hay algo que, desde el comienzo, hace ya tres décadas, me resultó genuinamente estimulante en el abordaje funcional de la salud. La convergencia entre biología molecular, metabolismo, neurociencia, tecnología y ciencias del comportamiento está ampliando las posibilidades de comprender procesos que durante mucho tiempo se estudiaron de manera fragmentada.

Pero hoy, el crecimiento del campo trae consigo una responsabilidad particular. La medicina funcional, preventiva y del estilo de vida surgió, en buena medida, de la necesidad de ampliar la mirada clínica, comprender mecanismos y atender a las particularidades de cada persona. Sería paradójico que, al ganar reconocimiento y convertirse en una industria de enorme potencial económico, terminara reproduciendo algunas de las limitaciones que buscaba superar: intervenciones estandarizadas, soluciones impulsadas por el mercado y una atención más centrada en lo que puede ofrecerse que en lo que cada persona necesita.

La innovación requiere inversión y desarrollo comercial. El problema comienza cuando la velocidad de comercialización supera la producción de evidencia, o cuando una herramienta se transforma en respuesta antes de que hayamos formulado correctamente la pregunta, y sobre todo, cuando el mercado empieza a decidir qué entendemos por avanzar.

El futuro de la salud no dependerá solamente de cuántas herramientas nuevas seamos capaces de desarrollar, sino del criterio con el que decidamos utilizarlas. Avanzar no es simplemente poder hacer más. Es comprender mejor qué hacer, cuándo, para quién y con qué evidencia.