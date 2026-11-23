La calidad de la pedagogía en las escuelas uruguayas es un detalle menor o, al menos, una preocupación que puede esperar frente a la urgencia de opinar sobre lo que pasa fuera del aula y, aún más, en el mundo ancho y ajeno.

Así lo fue para la última Asamblea Técnico Docente (ATD) de Primaria, reunida entre el 17 y el 23 de octubre en la serenidad de Minas, en la cual los maestros resolvieron que sus desvelos no pasan solo por las penosas tasas de egreso de la educación pública, por la comprensión lectora o por los achiques o agrandes presupuestales, sino por dictar cátedra sobre Medio Oriente, el Caribe y otros menesteres de la geopolítica.

El órgano que debe velar por la calidad técnica de la enseñanza pública optó por instalar su propia Cancillería paralela en Lavalleja. Desde allí, estos maestros, en un escrito titulado “Escuela en la coyuntura actual”, concluyeron, entre otras cosas, que los atentados del 7 de octubre de 2023 no fueron una sorpresa para el gobierno de Israel, sino un libreto con aviso previo que confirmaría la premeditación de un genocidio. La precisión digna de los servicios de inteligencia más afinados del planeta, compite con la caracterización que la misma asamblea hizo de Cuba, donde, dicen, se está llevando a cabo otro “genocidio” por culpa del bloqueo económico de Estados Unidos.

El tour internacional de los maestros no se detuvo en el Mediterráneo ni en La Habana y denunció “la agresión militar a un país soberano y el secuestro de su presidente", en alusión a Nicolás Maduro, dictaminó el acta de defunción del Estado de bienestar europeo y advirtió sobre los estragos del “neoliberalismo recargado”. Una retórica más propicia para una pintada callejera universitaria que para un pronunciamiento de un órgano técnico del Estado uruguayo.

Conviene hacer un ejercicio de imaginación política y medir la mirada tuerta con la que una parte de los estamentos gremiales y políticos observan lo que ocurre con nuestra educación pública.

¿Qué habría pasado si un grupo de maestros hubiera impulsado y aprobado una moción condenando sin atenuantes la dictadura cubana por violar sistemáticamente los derechos humanos? ¿o qué habría ocurrido si una corriente docente hubiera logrado que la ATD se pronunciara a favor de las políticas comerciales, migratorias o de seguridad impulsadas por Donald Trump?

El grito en el cielo hubiera resonado desde Artigas hasta Montevideo y los mismos dirigentes que hoy aplauden este manifiesto geopolítico habrían denunciado de inmediato una violación flagrante de la laicidad, exigido sumarios administrativos por proselitismo político, convocado a paros en defensa de la neutralidad de la escuela pública y acusado a los promotores de transformar un ámbito técnico en una trinchera partidaria. Pero la laicidad en Uruguay, esa vaca sagrada que todos dicen venerar, parece haberse convertido en un camino de una sola mano.

Mientras las calificaciones muestran que las urgencias reales se acumulan en las escuelas de contexto crítico, y las pruebas internacionales nos recuerdan que vamos por mal camino, las cúpulas gremiales prefieren gastar horas de deliberación para diagnosticar el colapso del capitalismo. Los mismos sectores que exigen independencia técnica cada vez que desde el poder político asoma una reforma o una crítica, convierten las ATD en un comité de solidaridad internacional de barricada.

El recurso ya es viejo: refugiarse en las grandes causas planetarias donde nadie pide resultados medibles, para evitar rendir cuentas sobre lo que ocurre dentro de las cuatro paredes del aula.

Así, la escuela pública uruguaya que supo, y aún sabe, parir ciudadanos libres y críticos, termina expuesta a los efluvios de una ATD donde se entrecruzan Gaza, Caracas y el imperialismo global. Porque, al fin de cuentas, ¿qué garantías tenemos de que ese fervor político declamado en los espacios técnicos docentes no se cuele en el salón de clase?

Los chiquilines solo esperan que alguien se encargue, entre otras cosas, de enseñarles a leer, a escribir, a comprender un texto. Y para eso necesitan un maestro o una maestra, y no un militante que confunda el pizarrón con una barricada.