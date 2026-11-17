Desde la mención de "gangsters y esbirros" a una cita de El libro de los abrazos de Eduardo Galeano, pasando por el "genocidio" en Gaza y Cuba, las resoluciones de la ATD de octubre pisan fuerte. El documento de 137 páginas —aprobado en la XXXV Asamblea Nacional Ordinaria Técnico Docente de Educación Inicial y Primaria (del 19 al 23 de octubre en el Parque de Minas)— combina una proclama geopolítica y económica con cuestionamientos hacia el nuevo programa escolar, el rol de Ceibal y las condiciones laborales del magisterio.

En la declaración pública que da comienzo al documento, la Asamblea plantea una lectura crítica de la situación internacional y sostiene que "la prepotencia capitalista, a manos de sus gangsters y sus esbirros, están llevando a la humanidad a situaciones similares a las que permitieron el ascenso del fascismo y desencadenaron en la Segunda Guerra Mundial" . Entre sus principales señalamientos, califica de "genocidio" la situación del pueblo palestino en Gaza y sostiene que Israel había sido advertido con anticipación sobre el ataque del 7 de octubre de 2023.

La declaración también utiliza el término "genocidio" para referirse a la situación del pueblo cubano , que atribuye al "bloqueo criminal" y a un "cerco energético despiadado" de Estados Unidos. En ese sentido, afirma que casi 100.000 personas están "esperando una cirugía" en Cuba —12.000 de ellas, niños— y que hay 118.000 "pacientes oncológicos sin tratamiento", entre los que identifica a 1.200 niños.

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En el plano regional, la ATD señala a Estados Unidos como principal actor de la injerencia extranjera en América Latina y cuestiona mecanismos que, según plantea, "buscan desestabilizar la democracia". Entre ellos menciona la "guerra de baja intensidad", los "golpes blandos" y la "violencia directa".

También alude al ascenso de los sectores "neopentecostales a medios de comunicación y en la creación de partidos políticos", y cuestiona lo que denomina un "neoliberalismo recargado", que presiona por la apertura económica de los países dependientes mientras "practica el proteccionismo para sus economías, todo esto con marcadas acciones colonialistas, racistas y extractivistas".

El cuestionamiento al rol de Ceibal

Uno de los apartados del documento contiene cuestionamientos relacionados a la tecnología y la inteligencia artificial en la educación. Allí, la Asamblea sostiene que Ceibal "ha venido ampliando sus potestades en detrimento del Departamento de Tecnología Educativa Aplicada y Virtualidad de ANEP".

Según el documento, esto provocó que las acciones del organismo no siempre estén en consonancia con las realidades de los centros educativos y que se generen propuestas con formatos "homogeneizantes", que no contemplan las particularidades de cada territorio.

La ATD plantea que corresponde a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) determinar la política educativa del subsistema, mientras que Ceibal debe "aportar su capacidad tecnológica y experiencia" para respaldarla. En ese sentido, sostiene que el organismo debe cumplir un "rol de subordinación" respecto a las definiciones pedagógicas de la DGEIP.

"Cuando esa distinción se difumina, las decisiones pueden terminar tomándose por la vía de los hechos tecnológicos y no por la de las resoluciones pedagógicas", advirtió el documento.

La Asamblea también reclama revisar el presupuesto destinado a ese organismo, y pide que se establezcan "acuerdos nacionales que respeten la territorialidad, en concordancia con las necesidades de cada centro educativo".

En relación con la inteligencia artificial, la ATD considera que su incorporación debe estar guiada por "criterios éticos y pedagógicos", advierte sobre la "desaparición de cargos de acompañamiento pedagógico-tecnológico en el territorio" y reclama que se restablezcan esos puestos para apoyar a los docentes en el uso de herramientas digitales.

Además, solicita que los dispositivos para trabajar con tecnologías de la información y la comunicación lleguen a docentes de los niveles 3, 4 y 5 años, directores, profesores y secretarios, entre otros trabajadores que actualmente no están contemplados en el acceso a esos recursos.

Impuesto al 1% más rico

Otro de los planteos concretos de la declaración está relacionado con la distribución de la riqueza en Uruguay. La ATD afirma que "el 1% más rico concentra más del 40% de la riqueza del país" y sostiene que "más del 37%" de esa riqueza "es heredada". A partir de esos datos, la Asamblea respaldó la iniciativa del PIT-CNT que propone crear una sobretasa del 1% en el impuesto al patrimonio para el 1% más rico, con el objetivo de erradicar la pobreza infantil.

Sobre esto, el documento precisó: "Se dice poco, muy poco, pero en nuestro país el 1% más rico concentra más del 40% de la riqueza, es decir que hay un puñado que se queda con la parte del león, mientras en nuestros salones de clase hay gurisas y gurises que duermen en el suelo, o no tienen un par de championes para ir a la escuela, o no tienen una campera de abrigo para los días de invierno, o no tienen un plato de comida. ¡Eso no es natural, y es nuestra obligación denunciarlo! Y para quienes dicen 'se la ganó trabajando', les aportamos un dato que se dice todavía menos que el anterior, en nuestro país más del 37% de la riqueza es heredada, es decir que no trabajó nada, que todo lo que tiene no es fruto de ningún esfuerzo suyo, y todos los discursos de ese estilo están al servicio de justificar injusticias escandalosas"

El planteo también se extiende al presupuesto educativo. La ATD cuestiona que el incremento previsto para ANEP en 2027 sea de $ 300 millones, frente a los $ 3.000 millones que, según indica, había solicitado el organismo. También critica los anuncios de autoridades que señalan la "imposibilidad" de alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública durante este período de gobierno.

Para contrastar esa situación, la declaración menciona los "US$ 600 millones anuales" que, según afirma, "le cuestan" a Uruguay "los privilegios de la Caja Militar".

Derechos Humanos, memoria y "saberes ancestrales"

Las resoluciones incluyen observaciones sobre el proceso de elaboración del nuevo programa escolar y sobre distintos campos de conocimiento. Entre los planteos aparece la necesidad de incorporar los Derechos Humanos en el programa escolar y de ampliar las perspectivas desde las que se abordan los contenidos, con mayor presencia de enfoques "de género, decoloniales y afrocentrados", así como de "saberes ancestrales, indígenas, afrodescendientes y populares, rompiendo con una visión eurocéntrica y colonial".

"Nos preguntamos: ¿Cómo puede un programa, que históricamente nace como un proyecto eurocéntrico, colonial y homogeneizador, ser la herramienta para liberar y descolonizar? Un programa único decolonial y antipatriarcal no impone una sola visión del mundo; al contrario, lo que unifica a nivel nacional es el derecho de todas las infancias a una educación que desmonte el racismo, el sexismo y la exclusión", explicó el documento.

En Ciencias Sociales, la Asamblea propone reforzar el lugar de la historia reciente y la memoria colectiva en los contenidos escolares. Para fundamentar ese planteo, el documento recoge una propuesta de la Síntesis de la ATD Nacional de junio de 2026: "Se propone articular las diferentes escalas y utilizar la realidad histórica próxima como punto de partida para acceder progresivamente a procesos de mayor amplitud. La historia reciente, la memoria y el patrimonio constituyen asimismo un núcleo reiterado".

En esa línea, también plantea vincular la enseñanza de los Derechos Humanos con el análisis crítico del Terrorismo de Estado en Uruguay. La resolución aprobada establece: "Esta asamblea resuelve que se considera relevante la conmemoración del Día de la Memoria, todos los 20 de mayo y propone la realización de intervenciones al respecto en todos los centros escolares, reivindicando el lugar de las y los detenidos desaparecidos durante el terrorismo de estado".

Entre otros asuntos, las resoluciones proponen crear un instituto de investigación educativa dentro de Codicen, fortalecer los equipos multidisciplinarios de los centros y revisar distintas funciones y condiciones de trabajo del personal docente.