El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , respaldó a los ministros Cristina Lustemberg y Juan Castillo en sus respectivas carteras ante el pedido de renuncia que han formulado desde la oposición .

"Hay total apoyo a los ministros. Primero, porque en sus tareas puede haber errores, todo el que hace se equivoca , pero en las orientaciones estratégicas están alineados con la visión que tiene el gobierno sobre lo que hay que hacer", dijo Sánchez este miércoles en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

El jerarca, además, señaló que tanto la ministra de Salud Pública como el de Trabajo y Seguridad Social "vienen llevando adelante gestiones exitosas" . "Hoy tenemos muy buenos resultados en la salud. Muchas veces en los accesos a los medicamentos que teníamos grandes problemas, listas de espera que se están resolviendo, una estrategia integral para la atención a la salud mental ", detalló Sánchez.

Orsi respaldó a Lustemberg en su cargo y dijo que el MSP "fue inducido a error" en el caso Miralles

Tras conocerse la decisión del presidente Yamandú Orsi de revocar la resolución del Ministerio de Salud Pública y restablecer la sanción original de cinco años de inhabilitación a la anestesista Inés Miralles, dirigentes del Partido Nacional cuestionaron la actuación de la ministra y plantearon que debe dejar el cargo .

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública Foto: FocoUY

Por su parte, en el caso de Castillo, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado planteó que el secretario de Estado debía presentar su renuncia tras la interpelación en que la Cámara de Diputados declaró que fueron insatisfactorias sus explicaciones por la gestión de su cartera y el conflicto portuario.

Sobre este punto, Sánchez declaró que "se logró resolver un conflicto que era muy importante dando garantías a los privados, al país y al movimiento sindical de cinco años para adelante en un convenio".

Alejandro Sánchez y Juan Castillo Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

"La oposición, un día sí y otro también, vive pidiendo la renuncia de todos los ministros. Pero el problema es que la oposición lo que quería era ganar el gobierno y, como no ganó, desde el 1° de marzo pide que se vaya este gobierno. Hay que esperar cinco años", agregó el secretario de Presidencia.

Al ser consultado sobre si la ministra Lustemberg se equivocó respecto a la rebaja de la inhabilitación de la anestesista Miralles, Sánchez respondió: "El Estado de derecho funciona cuando un ministerio o una repartición toma decisiones y un ciudadano se siente lesionado, lo que tiene son los recursos de revocación y jerárquico para poder garantizar sus derechos".

"Lo que terminó pasando acá es que frente a una decisión del Ministerio de Salud Pública que había rebajado a tres años la pena para la médica comprometida en la situación, la familia se sintió agraviada, presentó un recurso de revocación, se hizo un nuevo análisis de la situación, con informes jurídicos claros y se estableció que lo que correspondían eran los cinco años. Eso es lo que pasó y eso lo que se corrigió", sentenció.

Foto: Dante Fernández / FocoUy

El jerarca también fue consultado sobre la versión del semanario Búsqueda de que en el entorno de Jorge Díaz manejan con un nivel de probabilidad alta que pase de la prosecretaría de la Presidencia a liderar el Ministerio de Defensa. "Es una pregunta para el presidente de la República", respondió. "Escuché a Jorge Díaz decir que el presidente no había tenido ninguna comunicación con él, así que yo lo dejaría como una versión de prensa", agregó Sánchez.

Este martes, El Observador publicó que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró a los dirigentes de la Agrupación Nacional de Gobierno que este año no va a haber cambios en el gabinete luego de hablar con el presidente Orsi.