Un operativo judicial y policial para demoler una vivienda precaria en Barra de Valizas (Rocha) terminó este martes con incidentes y una mujer herida por balines de goma, luego de que un grupo de personas intentara agredir al alguacil actuante.

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La medida fue dispuesta por la Justicia a pedido de la Intendencia de Rocha por la ocupación irregular de un predio fiscal en la zona conocida como “Malvinas”. Durante la mañana, efectivos policiales —dependientes del Ministerio del Interior— y de la Prefectura Nacional Naval custodiaron el procedimiento ante la resistencia de los ocupantes y de vecinos que alegaban que allí vivían una mujer y su hija, según informó el medio local Rocha Noticias.

Denuncian que durante el operativo desalojo en Barra de Valizas una señora recibió un disparo de bala de goma en un pie, según informan algunos medios locales de Rocha . Desalojo de policía e intendencia Rocha en Barra de Valizas, porque según aducen, esta familia estaba asentada… pic.twitter.com/VSNfb2HVgK — leo sarro press (@leosarro) November 17, 2026 El ataque al alguacil y la respuesta policial Tras lograr desocupar el inmueble, varias personas se abalanzaron sobre el alguacil judicial. Ante la inminente agresión, un oficial efectuó disparos con munición menos que letal para dispersar a los atacantes, según informó la Jefatura de Policía local.

Uno de los proyectiles impactó en el pie de una mujer de 56 años que participaba de los disturbios. Fue asistida en el hospital de Castillos y luego derivada a la ciudad de Rocha, donde permanece fuera de peligro, según informó Rocha Noticias. Tras el incidente, los operarios concretaron la demolición de la finca.