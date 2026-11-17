El diputado nacionalista Sebastián Andújar respondió este martes a las críticas del presidente del Congreso de Intendentes , Carlos Enciso, por sus cuestionamientos al precio de las patentes y defendió la posibilidad de que el Parlamento introduzca modificaciones a la ley del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares ( Sucive ).

Sobre esto último, Andújar recordó que se trata de una ley nacional, aprobada por el Parlamento y ratificada posteriormente por las juntas departamentales: " No podíamos ser tan buenos los legisladores en ese momento porque votamos una ley del Sucive y hoy pasar a ser los malos porque queremos violar la autonomía departamental. Ni tan tan, ni muy muy ", afirmó en rueda de prensa.

Para Andújar, el carácter nacional de la norma habilita al Parlamento a discutir cambios en el sistema, aunque consideró que el camino debe ser el diálogo con los intendentes.

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El diputado blanco Andújar cuestionó el valor de las patentes: "Es una injusticia tributaria, hay una desproporcionalidad"

"Los legisladores tienen en su poder, por sus responsabilidades, las modificaciones que entiendan que tienen que hacer. Después se conseguirán los votos para las modificaciones o no, pero lo mejor es hacerlo en conjunto con los intendentes ", dijo.

En relación a la importancia del tema, Andújar mencionó que "los cuestionamientos nuestros son un sentir popular" y afirmó también que el mantenimiento de los valores de 2026 para 2027 no contempla los cambios que registró el mercado automotor, donde bajaron los precios de los vehículos nuevos y usados.

"El mercado automóvil ha cambiado. Han bajado los precios de los vehículos usados, han bajado los precios de los cero kilómetro. Eso debería ser directamente proporcional con los costos de la patente, porque, hasta ahora, el Sucive se ha manejado de esa forma", señaló. Para el legislador, mantener el mismo monto del tributo pese a la caída del valor de los automóviles es una "injusticia tributaria".

En esa línea, Andújar sostuvo que su planteo responde a una preocupación por la situación económica de las familias y no a un enfrentamiento con los gobiernos departamentales.

"Hay que entender la incomodidad que me puede generar a mí con 14 intendentes de mi propio partido, pero tengo que tener la determinación de ser una voz y no mirar para el costado de lo que la gente necesita", expresó.

Andújar reclamó "transparencia" en el cálculo de las patentes

El legislador planteó que uno de los primeros pasos debe ser revisar "cómo se determina este tributo" y si esto "si coincide o no con la realidad".

"Hablar sobre la transparencia de cómo se determina este tributo, si la gente tiene acceso a saber cómo se determina, si la gente puede visualizar realmente cuál es el valor que está tomando el Congreso de Intendentes para gravar con un tributo su automóvil, y si coincide o no con la realidad", señaló.

Andújar aclaró que no pretende impulsar una modificación legislativa para confrontar con los gobiernos departamentales. Sin embargo, advirtió que, si de la revisión surge que el mecanismo no funciona correctamente, deberá ponerse "marcha atrás".

"Si no se está haciendo bien, hay que poner la marcha atrás, porque nosotros entendemos que hay que reconocer cuando algo no se hace bien y cambiarlo", afirmó.

En ese marco, insistió en que el Congreso de Intendentes debe aceptar una instancia de intercambio con los legisladores para explicar cómo se establecen los valores y remarcó que "la gente entiende que hay una injusticia".

Sobre el fideicomiso de Canelones: "No me parece profesional responder"

Ayer, Enciso había cuestionado los planteos de Andújar y señalado que dos ediles de su sector político en Canelones votaron un fideicomiso para la administración departamental respaldado por los ingresos del Sucive.

El presidente del Congreso de Intendentes había dicho: "El legislador de Canelones obviamente tiene que saber —y lo sabe muy bien— que los dos ediles de su sector en ese departamento le votaron un fideicomiso al gobierno actual. ¿Y cuál era el respaldo de ese fideicomiso? El Sucive. (...) ¿Cómo se financian entonces todas las obras que votaron en Canelones y en muchos otros departamentos, incluido el mío?".

Consultado sobre ese argumento, Andújar sostuvo que los fideicomisos son una herramienta utilizada desde hace varios períodos en Canelones y defendió el respaldo que su sector les ha dado para financiar obras de infraestructura.

"En Canelones se votan fideicomisos desde hace muchísimos períodos. Nosotros hemos acompañado desde nuestro sector político en Canelones justamente porque entendemos la necesidad que se puede tener, que hay de infraestructura, que a través del fideicomiso se puede solucionar", explicó.

En ese sentido, consideró que utilizar el fideicomiso como argumento para responder a sus cuestionamientos no es adecuado. Sobre esto, dijo: "Canelones es una intendencia que tiene controlados sus ingresos y sus egresos a través del Fideicomiso. No depende esta intendencia —y parece que estoy defendiendo otro partido político— pero no depende. (...) No me parece profesional responder porque las planificaciones presupuestales se hacen una vez cada cinco años y después se corrigen en las rendiciones".