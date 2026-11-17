El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva lanzó una aplicación que permite calcular cuánto debería pagar de patente un vehículo en 2027 , en medio de la polémica por la decisión del Congreso de Intendentes de congelar los valores para los automóviles a combustión.

A través de su cuenta de X, el legislador compartió un video en el que cuestionó que los propietarios de vehículos deban continuar pagando el mismo monto de patente pese a la caída que, según afirmó, registró el precio de los autos usados durante 2026.

“Pero el Sucive nos quiere hacer pagar el mismo monto el año que viene por un auto que naturalmente sale más barato” , sostuvo Da Silva.

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En ese contexto, presentó una herramienta digital que permite a los usuarios ingresar el modelo y el año de su vehículo para obtener una estimación de su valor actual de mercado y del monto que, según ese cálculo, debería pagar de patente anual.

“La rebelión del contribuyente la hacemos entre todos”, expresó el senador al anunciar la iniciativa.

Cómo funciona la aplicación que lanzó Da Silva para calcular la patente de 2027

La herramienta está disponible de forma gratuita a través de este enlace.

Queres saber cuánto es lo que deberías de pagar de patente? https://t.co/0GpTFTbwN9.

Entra acá y hacete oír — Sebastian Da Silva (@camboue) November 16, 2026

Para utilizarla, los propietarios deben ingresar el modelo y el año de fabricación de su vehículo. A partir de esos datos, la plataforma presenta una estimación del precio actual del automóvil en el mercado y del valor de patente que le correspondería pagar.

Se trata de una herramienta difundida por el legislador y no de un cálculo oficial del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

Qué resolvió el Congreso de Intendentes sobre las patentes de 2027

La iniciativa de Da Silva se conoció después de que el Congreso de Intendentes resolviera mantener en 2027 los mismos importes de patente de 2026 para los vehículos a combustión, mientras que para los automóviles eléctricos se establecieron modificaciones según su valor de mercado.

En el caso de los eléctricos cero kilómetro, los intendentes acordaron conservar la alícuota del 3% para los vehículos cuyo valor de mercado sin IVA sea inferior a US$ 19.000.

Para los automóviles eléctricos nuevos con un valor de entre US$ 19.000 y US$ 25.000 sin IVA, se estableció una alícuota del 4%, mientras que aquellos que superen los US$ 25.000 sin IVA estarán sujetos a una tasa del 5%, en el marco de un régimen de transición hacia 2028. Los eléctricos usados mantendrán la alícuota del 2,25%.

Además, el Congreso de Intendentes resolvió implementar dos períodos de reempadronamiento gratuito, uno durante 2027 y otro en 2028, de un mes de duración cada uno.

La medida busca facilitar que los propietarios regularicen la situación de sus vehículos y los empadronen en el departamento donde residen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 18.456.