Llamado laboral de OSE para operativos de mantenimiento con sueldo de $52.407: estos son los requisitos

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió una nueva convocatoria a través del concurso externo CE 0008/26 para contratar personal. El objetivo es cubrir al menos tres vacantes para el cargo de Operativo I (Categoría 5, Escalafón E) en las áreas de mantenimiento electrónico, eléctrico y mecánico. Los puestos están radicados en la planta de Aguas Corrientes, en el departamento de Canelones.

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Requisitos Excluyentes De acuerdo a la información oficial publicada sobre el Llamado CE 0008/26, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones obligatorias:

Tener entre 18 y 55 años de edad al cierre del período de inscripción.

Ser ciudadano uruguayo natural o contar con un mínimo de tres años de ciudadanía legal.

Tener aprobado el Bachillerato Técnico Profesional expedido por UTU (en especialidades como Instalaciones Eléctricas, Electrotecnia, Mecánica Industrial o General) o cursos equivalentes reconocidos por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Acreditar residencia dentro de un radio de 40 kilómetros de la planta de Aguas Corrientes, o manifestar la voluntad de radicarse en la zona en caso de resultar seleccionado. Condiciones del cargo El personal que resulte seleccionado para desempeñar funciones en la planta de Canelones contará con las siguientes condiciones de contratación establecidas por OSE:

Sueldo: La remuneración es de $52.407 nominales por mes (valor a enero de 2026).

La remuneración es de $52.407 nominales por mes (valor a enero de 2026). Carga horaria: El régimen de trabajo requiere una disponibilidad de 40 horas semanales.

El régimen de trabajo requiere una disponibilidad de 40 horas semanales. Funciones principales: Asistir en la detección de fallas, colaborar en reparaciones de sistemas, realizar mantenimiento preventivo de instrumentos y ejecutar tareas de lubricación o limpieza de piezas, según la especialidad técnica. Plazos y cómo postularse El período de inscripción para este llamado cierra el próximo miércoles 18 de noviembre de 2026. El trámite es exclusivamente digital, por lo que para anotarte tenés que seguir este proceso: