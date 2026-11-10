Llamado laboral de OPP con sueldo de $77 mil por 40 horas semanales: mirá requisitos y cómo postularse

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) , dependiente de Presidencia de la República, abrió un llamado laboral para contratar a un técnico en gestión administrativa de proyectos , con una remuneración mensual de $77.055 más IVA y una carga horaria de 40 horas semanales.

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El contrato será por 12 meses , bajo la modalidad de arrendamiento de servicios, y las postulaciones podrán realizarse hasta el domingo 22 de noviembre de 2026 .

El puesto corresponde al Área de Descentralización de la OPP, donde la persona seleccionada deberá brindar apoyo administrativo, colaborar en la gestión de proyectos y participar en la elaboración de informes técnicos.

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Además, el concurso permitirá conformar una lista de prelación con una vigencia de tres años .

¿Cuáles son los requisitos para el llamado laboral de la OPP?

Para postularse, los interesados deberán cumplir con dos requisitos excluyentes:

Contar con un título de técnico en administración expedido por la Universidad de la República (Udelar) o por una institución terciaria reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Acreditar al menos cinco años de experiencia en tareas administrativas.

También se valorarán conocimientos de planillas electrónicas y procesadores de texto, formación en gestión de proyectos y experiencia laboral en organismos públicos.

Se tendrán en cuenta antecedentes de trabajo con organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF y el Banco Mundial, así como experiencia en tareas contables, presupuestales, financieras o de auditoría.

¿Qué tareas deberá realizar la persona seleccionada?

Entre las principales responsabilidades del cargo se encuentran la gestión y seguimiento de expedientes electrónicos, el registro administrativo de proyectos y la organización de documentación.

También deberá colaborar en la coordinación de reuniones, gestionar comunicaciones internas y externas y elaborar informes técnicos periódicos.

¿Cómo inscribirse al llamado laboral de la OPP?

Las postulaciones deberán enviarse por correo electrónico a [email protected], con el asunto "Técnico administrativo para Gestión de Proyectos".

Los interesados deberán adjuntar:

Currículum vitae, con número de cédula de identidad, correo electrónico y teléfono de contacto.

Copia del título académico.

Constancia que acredite los cinco años de experiencia laboral requeridos.

El plazo para postularse vence el domingo 22 de noviembre de 2026, inclusive.

La selección se realizará mediante una evaluación de hasta 100 puntos: 20 por formación, 70 por experiencia y 10 por entrevista personal. A esta última instancia accederán los diez candidatos con mejores puntajes.

La persona seleccionada deberá contar con una empresa unipersonal activa, certificados vigentes y estar registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Las bases completas y los detalles del llamado están disponibles en el portal Uruguay Concursa.