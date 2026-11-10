Cinco días sin homicidios en Uruguay: la llamativa coincidencia con la visita del papa León XIV y la aclaración del Ministerio del Interior

Uruguay acumula cinco días consecutivos sin homicidios , una racha que comenzó el jueves 5 de noviembre y que coincidió con la visita del papa León XIV al país, entre el viernes 6 y el domingo 8 .

La coincidencia puede resultar llamativa, pero desde el Ministerio del Interior aclararon a El Observador que no se trata de una situación inédita y que durante el año ya se registraron otros períodos de varios días sin asesinatos.

" Hace cinco días que Uruguay no registra homicidios ", confirmaron desde la cartera este martes. Sin embargo, aclararon que "no es nuevo" y que hubo " series de días sin homicidios durante todo el año ".

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Como ejemplo, el ministerio señaló que Montevideo estuvo nueve días consecutivos sin homicidios entre el 21 y el 29 de octubre , antes de la llegada del pontífice.

La diferencia es que aquella racha se registró únicamente en la capital, mientras que los cinco días actuales corresponden a todo el territorio nacional.

Los homicidios registran una caída desde setiembre, según Interior

Más allá de la coincidencia con la visita papal, desde Interior destacaron que los homicidios vienen disminuyendo desde setiembre.

Según los datos proporcionados por la cartera, en el noveno mes del año se registró una reducción de alrededor del 40% respecto al mismo mes de 2025.

La tendencia continuó en octubre, cuando la caída interanual de los homicidios superó el 28%, de acuerdo con la información oficial.

De esta manera, aunque los cinco días sin homicidios abarcaron la totalidad de la visita de León XIV a Uruguay, desde el ministerio remarcaron que la disminución de los asesinatos comenzó antes de la llegada del papa y que ya existían antecedentes de períodos consecutivos sin muertes por homicidio.