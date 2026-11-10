Mathías Olivera y Cristopher Fiermarín ya están con la selección uruguaya: "Tener cerca a la gente es lindo" y la búsqueda de crear "un buen grupo"

Los futbolistas Mathías Olivera y Cristopher Fiermarín llegaron a Uruguay en las últimas horas para defender a la selección uruguaya en esta fecha FIFA, en la que se enfrentará a Argentina en La Bombonera y a República Dominicana en el Campus de Maldonado, y hablaron con la prensa al salir del Aeropuerto de Carrasco.

El primero de los dos en llegar fue Olivera, este lunes por la noche, y valoró en una rueda de prensa que aunque el viaje siempre "es largo", el jugar "con la celeste" les da "ese plus y esa alegría" para "disfrutar" en el país.

"Venir y jugar acá con toda la gente, sé que no está esa cercanía que capaz había antes , por suerte nos toca un lindo partido afuera el viernes y después ahí en Maldonado. Tener cerca a la gente es lindo" , expresó el defensor del Nápoli, que el pasado fin de semana salió del partido contra Juventus pensando que se había "jodido", pero "por suerte no había lesión".

Por otra parte, Olivera destacó que tener "cerca" y conocer "en persona" a Diego Forlán fue "algo increíble", y catalogó al entrenador interino de la selección como una "terrible persona". "En el poquito tiempo que tuvimos nos dijo las ideas que tenía él , y tratamos de esas dos semanas preparar los partidos que jugamos", agregó.

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También dijo que el último partido de Uruguay en La Bombonera, en el que Uruguay ganó 2-0 por las Eliminatorias para el Mundial 2026, es "un lindo recuerdo": "Hicimos un lindo partido, todos creo que lo recordamos por todo en sí, la tribuna llena de uruguayos".

Por último, Olivera también reconoció que a los jugadores de la selección les "dolió" quedar eliminados del Mundial en fase de grupos, y admitió que cada tanto el recuerdo "viene a la cabeza".

Sin embargo, llamó a dejar ese recuerdo en el pasado: "Es fútbol, y hay que seguir adelante y mirar todo lo que se venga. Tratar de estar positivos, crear con el nuevo técnico un buen grupo, e ir ganando todos los partidos que vengan hacia adelante".

Cristopher Fiermarín: la "ilusión" de jugar y nuevos elogios a Diego Forlán

Cristopher Fiermarín en la selección uruguaya ante Corea del Sur

Fiermarín llegó al país este martes por la mañana, y destacó que "siempre es una felicidad volver a la selección", más aún con un "clásico" contra Argentina en el horizonte.

"La ilusión es la de siempre, uno siempre quiere estar. Poder jugar sería lo mejor, me siento mejor por el último partido (ante Corea del Sur), pero tranquilo y esperando el momento", expresó el arquero en una entrevista con El Espectador Deportes.

El jugador de Atlético Bucaramanga fue consultado sobre los dos nuevos goleros de Uruguay, Ignacio de Arruabarrena y Sebastián Jaume. Al primero, contestó, lo conoce de la selección Sub 23 de 2020, mientras que reconoció que al segundo no lo ha "visto mucho", pero marcó que su "mejor amigo" juega en Albion le comentó cosas positivas del joven guardameta.

El golero también destacó a Forlán. Aseguró que "es muy cercano al jugador, te hace sentir cómodo", y afirmó que "es un técnico al que le gusta la pelota". "La carrera de él fue así y a nosotros nos viene bien", sentenció.