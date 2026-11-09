De la Liga Universitaria y sin hacer divisiones formativas, a la selección uruguaya de Diego Forlán: el meteórico ascenso de Bruno Damiani

El presente de Bruno Damiani adquiere ribetes muy lindos dentro del deporte que practica. Con una trayectoria atípica para el fútbol de élite, el delantero pisó este lunes por primera vez el Complejo Uruguay Celeste para entrenar con la selección uruguaya de Diego Forlán.

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El exfutbolista de Nacional no realizó las divisiones formativas tradicionales y dio sus primeros pasos competitivos en la Liga Universitaria.

En el fútbol comenzó tras incorporarse de forma tardía a la Tercera división de los tricolores.

Con el firme propósito de sumar mayor rodaje en Primera división, Bruno Damiani se fue a préstamo de Nacional a préstamo hacia Boston River en 2023.

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Tras retornar al conjunto tricolor encontró escasa continuidad, lo que derivó en su transferencia definitiva a Philadelphia Union de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En este 2026, Damiani atraviesa la etapa más brillante de su carrera profesional, consolidado como una de las máximas figuras del certamen estadounidense gracias a su impactante y prolífica producción goleadora.

Ese rendimiento superlativo en Norteamérica le abrió de par en par las puertas del seleccionado uruguaya de Diego Forlán.

Este lunes, el delantero pisó por primera vez las instalaciones del Complejo Uruguay Celeste tras ser citado por el entrenador para la doble fecha FIFA de noviembre de amistosos internacionales.

El delantero integrará el plantel celeste que se medirá este viernes 13 frente a Argentina en La Bombonera y el martes 17 ante República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

De las canchas universitarias a compartir vestuario con las grandes figuras de la selección uruguaya, Damiani corona un ascenso meteórico que premia su perseverancia, resiliencia y descollante actualidad deportiva.