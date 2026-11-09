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Acuerdo de CUFMA y BROU fortalece financiación a la industria nacional de maquinaria e implementos agrícolas

Una ampliación de las sinergias entre el BROU y CUFMA permitirá potenciar a los empresarios su producción, modernizar equipos y ampliar el mercado

9 de noviembre de 2026 20:00 hs
CUFMA y BROU mejoraron las condiciones para que los fabricantes nacionales de tecnología para el agro puedan financiar diferentes emprendimientos.

CUFMA y BROU mejoraron las condiciones para que los fabricantes nacionales de tecnología para el agro puedan financiar diferentes emprendimientos.

"Un paso estratégico"

Este acuerdo, dijo la ejecutiva, "constituye un paso estratégico para nuestras empresas socias, ya que permitirá acceder a mejores condiciones de asistencia financiera destinadas a potenciar la capacidad productiva, modernizar equipamiento y ampliar la presencia en el mercado".

El convenio, explicó, establece líneas de crédito específicas para cuatro acciones:

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  • Compra de bienes inmuebles, obra civil e infraestructura
  • Inversión en maquinaria y equipamiento
  • Adquisición de galpones autoportantes
  • Capital de trabajo e insumos

Este acuerdo refuerza el compromiso de CUFMA de actuar como interlocutor válido de las empresas del sector, difundiendo las oportunidades y acompañando a nuestros socios en el acceso a estas herramientas Este acuerdo refuerza el compromiso de CUFMA de actuar como interlocutor válido de las empresas del sector, difundiendo las oportunidades y acompañando a nuestros socios en el acceso a estas herramientas

La alianza con el BROU, añadió Casulo, "refleja la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer la industria nacional, apoyar a las micro y pequeñas empresas y consolidar un sector estratégico para el desarrollo productivo del país".

Ampliación del vínculo con el BROU

Este nuevo convenio, complementó, "constituye una ampliación del Acuerdo Marco firmado en 2021 entre CUFMA y el BROU, que permitió a los clientes acceder a financiación para la compra de maquinaria e implementos agrícolas de origen nacional".

Con esta actualización, detalló Casulo, no solo los clientes podrán continuar adquiriendo productos fabricados en Uruguay, sino que ahora también los fabricantes tendrán acceso a mejores condiciones financieras, "lo que les permitirá invertir en innovación, mejorar procesos y ofrecer productos de mayor calidad y competitividad".

Contexto

Los detalles de este nuevo logro de CUFMA coinciden con una nueva participación de socios de la cámara en una feria de tecnología innovadora para el agro, en este caso la EIMA Internacional 2026, que se desarrollará esta semana en Bologna, Italia.

El impacto de CUFMA

CUFMA está conformada por compañías socias ubicadas mayoritariamente en el interior del país, en localidades generalmente pequeñas, por ejemplo Santa Catalina, Ombúes de Lavalle, Colonia Wilson, Raigón, Young, Ecilda Paullier, Nueva Helvecia, Empalme Olmos, Rocha, Colonia Miguelete, pero también las hay en Montevideo.

Se estima una generación de empleo directo de unas 350 personas.

Los socios de Cufma fabrican más de 400 implementos agrícolas para el desarrollo de la ganadería, lechería, horticultura, forestación, agrícola y semillería.

Hay 18 industrias asociadas y 30 caracterizadas.

Además de atender al mercado interno, hay varias experiencias de exportación a destino como Paraguay, Argentina, Ecuador, Brasil, Sudáfrica y Panamá.

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