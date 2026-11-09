"Es una vergüenza para el país que hoy nazcan niños con sífilis", dijo Lustemberg: ¿qué datos hay detrás de esta afirmación?

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , afirmó este lunes que la sífilis congénita y la sífilis gestacional son objetivos prioritarios de la actual administración y sostuvo que resulta "una vergüenza para el país que hoy nazcan niños con sífilis".

En rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12), Lustemberg advirtió sobre el aumento de los diagnósticos y señaló que la situación requiere especial atención entre los jóvenes: "Hemos tenido un aumento exponencial, porque lo digo con estos términos, no es para generar temor sino que tengamos autocuidado, sobre todo, los jóvenes entre 15 y 29 años ", expresó.

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria y puede presentarse sin síntomas. Por ese motivo, las autoridades sanitarias destacan la importancia de realizarse pruebas para detectarla a tiempo. La preocupación de Lustemberg tiene fundamentos específicos en la evolución de la sífilis durante el embarazo y en los casos de transmisión de la infección de la madre al recién nacido .

El fenómeno no se limita a Uruguay. Según datos de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), en 2022 se registraron alrededor de ocho millones de nuevos casos de sífilis en el mundo, más de un millón por encima de los contabilizados el año anterior. Las Américas concentraron la mayor incidencia global , con 3,37 millones de infecciones, equivalentes al 42% de los nuevos casos y a una tasa de 6,5 cada mil personas. En los últimos dos años, en la región también aumentó el porcentaje de sífilis gestacional un 28%.

El Observador había advertido el año pasado sobre el aumento sostenido y "silencioso" de la sífilis congénita. Según datos de 2024, el 4,1% de las embarazadas había obtenido un resultado positivo en las pruebas de detección de la enfermedad, más del doble que cinco años antes, cuando la proporción había sido de 1,8%.

El uso de preservativo reduce significativamente el riesgo de transmisión y, ante un diagnóstico positivo, es necesario iniciar y completar el tratamiento, realizar los controles correspondientes y procurar que las parejas sexuales también reciban atención. En ese sentido, la ministra volvió a insistir este lunes en la importancia del uso del preservativo como "la barrera de prevención de enfermedades de transmisión sexual", afirmó.

Los casos aumentaron 48,4% en 2026

Los datos publicados más recientes del Ministerio de Salud Pública (MSP), correspondientes al boletín epidemiológico de la semana 39 de 2026 —entre el 27 de setiembre y el 3 de octubre—, muestran que Uruguay registró 6.349 casos notificados de sífilis en lo que iba del año. En el mismo período de 2025 se habían contabilizado 4.278, lo que representa un incremento de 2.071 casos y una suba de 48,4%.

La incidencia acumulada pasó de 122,72 a 182,41 casos cada 100.000 habitantes. La infección estuvo presente en los 19 departamentos y se registró un aumento en la mayoría de ellos.

Maldonado presentó la mayor incidencia, con 401,03 casos cada 100.000 habitantes, seguido por Artigas (279,45), Paysandú (278,30) y Lavalleja (277,01). En Montevideo se notificaron 2.325 casos, frente a los 1.608 registrados en el mismo período del año anterior.

La información epidemiológica difundida para 2025 ya mostraba una concentración importante de diagnósticos entre adolescentes y jóvenes. Más del 50% de los casos notificados había correspondido, ese año, a personas de entre 15 y 29 años. La proporción había sido todavía mayor entre las mujeres: esa franja etaria concentró el 63% de los diagnósticos femeninos, mientras que entre los varones representó el 43,5%.

El desafío de prevenir la transmisión: los casos de sífilis gestacional y congénita

Entre 2018 y 2024, los casos de sífilis gestacional —cuando la infección se detecta en una embarazada— casi que se cuadruplicaron: pasaron de 244 a 1.016, mientras que la prevalencia entre las embarazadas subió de 0,7% a 3,4%.

En ese mismo período, la sífilis congénita, es decir, la que se transmite efectivamente de la madre al bebé durante el embarazo, también representó un desafío sanitario. En 2024 se notificaron 178 casos en recién nacidos, lo que equivale a seis cada mil nacidos vivos. Según reportaron desde el MSP, la meta regional para eliminar la transmisión congénita es reducir esa tasa a 0,5 casos o menos por cada mil nacidos vivos.

La transmisión de la bacteria al bebé puede evitarse mediante la detección temprana y el tratamiento adecuado de la embarazada. Una investigación de la cátedra de Neonatología, citada por El Observador en abril de 2025, identificó dificultades para interrumpir esa cadena de transmisión: en la mitad de los recién nacidos con sífilis congénita registrados desde la pandemia, sus madres no habían recibido un tratamiento adecuado durante el embarazo. Entre aquellas que sí habían sido tratadas, más de la mitad se había reinfectado durante la gestación.

Uno de los factores que explican esas reinfecciones es que las parejas sexuales de las embarazadas diagnosticadas no reciban tratamiento. De esa manera, la infección puede volver a transmitirse durante el mismo embarazo, incluso después de que la mujer haya completado su tratamiento.

La investigación también advertía sobre las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. El aumento de los casos de sífilis congénita se concentraba principalmente en el subsector público, una situación que los especialistas relacionaban con las dificultades que enfrentan los sectores más vulnerables para ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos.