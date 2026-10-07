Lustemberg: "Hoy nada me preocupa más que los tiempos de espera y la salud mental"

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , aseguró que la cantidad de cirugías no postergables pendientes en ASSE se redujo 93,7% y señaló que los tiempos de espera, la salud mental y el acceso a medicamentos y tratamientos son algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema de salud uruguayo.

En una entrevista durante el especial Health Care en el streaming Café y Negocios de El Observador, Lustemberg sostuvo que los tiempos de espera constituyen uno de los principales problemas de los sistemas sanitarios a nivel internacional, junto con la salud mental y el acceso a medicamentos de alto costo.

La ministra destacó los resultados registrados en ASSE, donde, afirmó, existe actualmente el sistema de información más confiable para medir las demoras.

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Según los datos que presentó, las cirugías no postergables en lista de espera pasaron de 2.077 en marzo de 2025 a 130 , lo que representa una reducción de 93,7%. A su vez, aseguró que el tiempo promedio de espera disminuyó 24,8% .

Lustemberg señaló que desde 2027 estará operativo un sistema que permitirá medir los tiempos de espera en todos los prestadores de salud.

Recetas por un año y cambios para liberar las agendas

La ministra también repasó algunas de las medidas adoptadas para reducir la presión sobre las consultas con especialistas.

Una de ellas fue extender la vigencia de las recetas para pacientes crónicos. Medicamentos de uso frecuente que anteriormente podían requerir una renovación cada 90 días ahora pueden ser recetados por hasta 365 días, siempre que la situación del paciente no requiera una nueva evaluación. "Eso ya rige esa ordenanza", remarcó Lustemberg.

También se modificaron restricciones que obligaban a que determinados medicamentos o productos fueran indicados exclusivamente por especialistas. La ministra puso como ejemplo los protectores solares, cuya prescripción estaba limitada en algunos prestadores a los dermatólogos.

En salud mental se flexibilizaron además algunos plazos para la prescripción de psicofármacos. Según Lustemberg, las modificaciones permitieron liberar alrededor de 20% de la agenda de salud mental.

Nuevos medicamentos y prestaciones

Otro de los objetivos del Ministerio de Salud Pública (MSP) es ampliar las prestaciones y medicamentos garantizados por el sistema. Lustemberg indicó que al asumir el actual gobierno había unas 302 prestaciones, medicamentos y procedimientos pendientes de incorporación al Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS) y al Formulario Terapéutico de Medicamentos.

Entre las incorporaciones mencionó la apendicectomía por vía laparoscópica, los cardiodesfibriladores implantables y anticoagulantes orales. Según explicó, antes de su incorporación estos últimos podían representar para algunos pacientes un gasto mensual de entre $ 6.800 y $ 8.000.

También señaló que recientemente fueron incorporados 12 medicamentos, entre ellos fármacos utilizados para pacientes con diabetes y enfermedades cardiovasculares y renales.

La ministra sostuvo que la incorporación de nuevas tecnologías debe estar respaldada por evidencia científica. "No todo lo que se innova tiene impacto en los pacientes", afirmó.

Salud mental y prevención del suicidio

Lustemberg ubicó a la salud mental y la prevención del suicidio entre las prioridades de su gestión. Recordó que Uruguay registró en 2025 una disminución en el número total de suicidios por primera vez en una década, aunque advirtió que el país continúa teniendo indicadores elevados y descartó realizar una lectura "exitista" de ese resultado.

El MSP trabaja actualmente en una estrategia nacional de salud mental hacia 2030 y en planes departamentales de prevención del suicidio.

Además, desarrolla Salud al Aula, un programa piloto en centros de educación media, Secap y UTU que busca trabajar junto con psicólogos, docentes, educadores y trabajadores sociales para detectar y abordar problemas de salud mental entre niños y adolescentes.

"La prevención es el pilar sustantivo"

La ministra también defendió la necesidad de fortalecer la prevención ante el envejecimiento de la población y el crecimiento de las enfermedades crónicas.

Uruguay, señaló, destina 9,3% del Producto Interno Bruto (PIB) a la salud, mientras el envejecimiento poblacional, las nuevas tecnologías y los medicamentos de alto costo aumentan la presión sobre el sistema.

En ese contexto, el país volvió a realizar después de diez años la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles, que permitirá actualizar información sobre tabaquismo, enfermedades crónicas y otros factores que afectan la salud de los uruguayos.

"La prevención es el pilar sustantivo de trabajo", sostuvo Lustemberg, quien señaló especialmente la preocupación por los niveles de sobrepeso y obesidad entre niños y adolescentes.

Sobre el final de la entrevista, consultada acerca de una eventual candidatura presidencial por el Frente Amplio en 2029, Lustemberg descartó estar enfocada en esa posibilidad. "Hoy nada me preocupa más que los tiempos de espera, que la salud mental, qué situación tienen los niños y adolescentes, qué tenemos que hacer por mejorar el acceso por una salud más humana", afirmó.