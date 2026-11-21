Boca Juniors y Atlético Mineiro se miden en el marco de la final de la Copa Sudamericana , en el estadio Metropolitano de Barranquilla , y Rodolfo Arruabarrena termina de definir el equipo titular en el cual estarán desde el arranque los uruguayos Miguel Merentiel y Leandro Lozano .

El Xeneize buscará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales , siendo la Recopa Sudamericana 2008 la última conquista hasta el momento, y lo hará ante el Atlético Mineiro que atraviesa una racha futbolística negativa y que buscará revancha del año pasado, cuando cayó en la final por los penales contra Lanús.

Con todos los jugadores a su disposición para la final, el Vasco Arruabarrena solo debe despejar una duda en el armado del equipo titular . Por su parte, está confirmado el regreso de Lautaro Blanco en el lateral izquierdo luego de no haber jugado el fin de semana anterior por Copa Argentina debido a la acumulación de fatiga muscular.

La duda pasa por Tomás Aranda o Alan Velasco, que a esta hora el juvenil que porta el dorsal 10 es el candidato para ir desde el arranque. El jugador surgido de las inferiores del club de La Ribera ganó terreno y es el principal candidato a meterse en el once . Si bien siempre estuvo claro que era el dueño del puesto, su larga inactividad deja margen para la duda en un partido de este calibre.

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La posible formación de Boca Juniors para la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.

El presente de Atlético Mineiro de cara a la final

El equipo brasileño, por su parte, llega a este compromiso con una racha de 7 partidos consecutivos sin ganar y con sed de revancha, ya que fue finalista la edición anterior. Su último triunfo fue el 17 de octubre cuando se impuso por 2-1 ante Coritiba por el Brasileirao.

Desde ahí en adelante, el elenco de Eduardo Domínguez perdió contra Montevideo City Torque (aunque clasificó por resultado global), Flamengo, Cruzeiro, quedó eliminado de la Copa Do Brasil ante Gremio, Botafogo y empató con Mirassol.

Antes de partir rumbo a Barranquilla, la barra de Atlético Mineiro apretó a los jugadores y les dejó un mensaje: ""Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta. Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido, si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres".

¿A qué hora juega Boca vs Atlético Mineiro y dónde verlo en vivo?

La final de la Copa Sudamericana se juega hoy sábado a las 19:30 horas y se podrá ver a través de ESPN, Disney+ Premium y DGO.