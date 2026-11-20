El entrenador de Nacional , Daniel Carreño, se mostró abatido luego de la derrota de su equipo contra Cerro, en partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, la última del certamen.

Con esta nueva y estrepitosa caída , Nacional terminó sexto en la Tabla Anual y ahora deberá ganar la Copa AUF Uruguay para clasificar a la Copa Libertadores como Uruguay 4, con lo que jugaría la ronda 1, con la obligación de superar tres fases para llegar a los grupos o dos y pasar a series de Copa Sudamericana.

"Ellos jugaron una final y nosotros un partido de fútbol. Último partido del campeonato, solamente con el afán de sumar y clasificar a la Copa Libertadores que es lo que más nos interesa, pero ellos jugaron una final y se notó", dijo luego del partido Carreño, en una breve conferencia de prensa en el estadio Luis Tróccoli.

"Está a la vista, no hay mucho más para una conclusión tan rápida en este momento. Ellos jugaron una final y nosotros no sentimos el partido así", enfatizó.

Cerro 2-0 Nacional por el Torneo Clausura: con conmovedora entrega, el abiceleste se queda en Primera y el tricolor por ahora está afuera de la Copa Libertadores

Copa AUF Uruguay: la semifinal entre Nacional y Montevideo City Torque cambió de día y horario por la selección uruguaya de básquetbol

"Vinimos a encarar el partido lo mejor posible, no pudimos, demostramos cosas que no quiero para el equipo, acá los culpables somos todos", dijo con dureza.

"Antes que la impronta hay otras cosas que encontrar y no estamos encontrando", manifestó.

"Nunca manifesté el deseo de seguir, solo dije que iba a estar hasta que se termine el contrato el 31 de diciembre. Si me invitan por supuesto, hablo con (Ricardo) Vairo, pero de ambas partes dijimos que la charla va a ser cuando termine el año", concluyó.