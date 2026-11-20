Con el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura se cerró la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 donde Racing y Liverpool jugarán una semifinal para definir al finalista que enfrentará en dos partidos a Peñarol por el título.

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Cerro le ganó 2-0 a Nacional en el Tróccoli y con ese resultado se salvó del descenso.

Wanderers derrotó 2-0 al campeón del Clausura, Liverpool, en el Franzini, y con ese triunfo también zafó del descenso.

Racing , por su parte, venció a Central Español y dio un paso importante rumbo a la Copa Libertadores y tiene asegurada, por lo menos, participación en Copa Sudamericana.

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Peñarol, que el miércoles había derrotado 2-0 a Cerro Largo, ganó la Tabla Anual y se metió en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Jugará dos finales con el vencedor de la semifinal que dirimirán Racing, campeón del Torneo Apertura, con Liverpool, ganador del Clausura.

Los aurinegros se aseguraron ser Uruguay 1 o Uruguay 2 en Copa Libertadores, por lo que jugarán fase de grupos con un premio económico de US$ 3 millones y la posibilidad de sumar US$ 1 millón más en recaudaciones y US$ 330 mil por partido ganado en esa instancia de grupos, algo que no pudo hacer esta temporada.

El otro que irá a fase de grupos será el ganador de la semifinal entre Racing y Liverpool.

Cerro Largo que estuvo durante 36 fechas salvado del descenso, perdió la categoría en la última etapa.

Montevideo City Torque terminó segundo en la Tabla Anual, a cuatro puntos de Peñarol y con esa posición aseguró presencia en la Copa Libertadores 2027. Será Uruguay 3.

¿Cómo clasifica Racing a Copa Libertadores?

Si bien terminó tercero en la Tabla Anual, Racing se meterá en la Libertadores si le gana la semifinal a Liverpool o si Montevideo City Torque es campeón de la Copa AUF Uruguay.

¿Cómo se clasifica Nacional a la Copa AUF Uruguay?

El campeón de la Copa AUF Uruguay será Uruguay 4 en la Copa Libertadores. A Nacional es la única carta que le queda tras su penosa temporada (sexto en la Anual). Jugará la semifinal con City Torque.

Si City Torque gana la Copa AUF Uruguay no será Uruguay 4 en la Libertadores porque ya es Uruguay 3. En ese caso, Uruguay 4 no será el vicecampeón de la Copa AUF Uruguay sino el mejor ubicado de la Tabla Anual.

¿Quiénes van a Copa Sudamericana?

Deportivo Maldonado tiene presencia segura en Copa Libertadores y pese a ser cuarto en la Tabla Anual no irá a la Libertadores.

Racing irá a la Sudamericana si pierde la final y si el campeón de la Copa AUF Uruguay es Nacional, Danubio o Juventud.

Liverpool irá a la Sudamericana si pierde la semifinal con Racing.

Nacional irá a la Sudamericana si no gana la Copa AUF Uruguay.

Wanderers, que se salvó del descenso en la última fecha, se clasificó a la Copa Sudamericana.

El que queda a la expectativa de clasificar es Albion. ¿Qué necesita? Que Juventud no gane la Copa AUF Uruguay, porque en ese caso sería Uruguay 4 y acompañaría a Peñarol, City Torque y el ganador de Racing vs Liverpool a la Libertadores, quedando para la Sudamericana el perdedor de Racing vs Liverpool, Nacional, Deportivo Maldonado y Wanderers.

Juventud solo puede jugar la Copa Libertadores. Si Danubio gana la Copa AUF Uruguay no clasificará a la Libertadores porque en 2027 estará en Segunda División Profesional.

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