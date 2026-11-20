El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a Montevideo, Canelones y otras zonas del sur y centro del país.

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La advertencia comenzará a regir este viernes a las 16:00 y tendrá una actualización a las 18:30. La probabilidad de ocurrencia del fenómeno es superior al 75%.

Según informó Inumet, el área comprendida por la alerta será afectada por tormentas que pueden ser puntualmente fuertes y estar acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Advertencia meteorológica



Amarilla por Tormentas puntualmente fuertes

Comienzo: 16:00



Actualización: 18:30 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/OSe5iumF26 pic.twitter.com/UvryK9WP2p — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 20, 2026 ¿Qué departamentos y localidades están bajo alerta amarilla de Inumet? La advertencia comprende la totalidad de los departamentos de Montevideo, Canelones, Florida y San José, además de localidades de otros cinco departamentos. Las zonas afectadas son: