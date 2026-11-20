El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a Montevideo, Canelones y otras zonas del sur y centro del país.
La advertencia comenzará a regir este viernes a las 16:00 y tendrá una actualización a las 18:30. La probabilidad de ocurrencia del fenómeno es superior al 75%.
Según informó Inumet, el área comprendida por la alerta será afectada por tormentas que pueden ser puntualmente fuertes y estar acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
¿Qué departamentos y localidades están bajo alerta amarilla de Inumet?
La advertencia comprende la totalidad de los departamentos de Montevideo, Canelones, Florida y San José, además de localidades de otros cinco departamentos. Las zonas afectadas son:
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Montevideo: todo el departamento.
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Canelones: todo el departamento.
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Florida: todo el departamento.
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San José: todo el departamento.
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Colonia: Los Pinos y Nueva Helvecia.
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Durazno: Carmen, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.
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Flores: Cerro Colorado, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.
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Lavalleja: Estación Solís, Gaetán, Illescas, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.
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Maldonado: Gregorio Aznárez y Pueblo Solís.
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Treinta y Tres: Valentines.
El organismo continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y actualizará la advertencia a las 18:30 de este viernes.