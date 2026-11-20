El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes este viernes.
Inumet cesó la alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes
La alerta meteorológica comenzó a regir a las 08:00 y
La alerta meteorológica comenzó a regir a las 08:00 y
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes este viernes.
En la zonas afectadas se esperaba que las tormentas estuvieran acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Artigas: todo el departamento.
Rivera: Masoller.
Salto: Arapey, Belén, Sarandí de Arapey y Termas del Arapey.