El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó una jornada de lluvias y tormentas para este martes 17 de noviembre en todo Uruguay , con cielos mayormente nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 17 °C y los 30 °C , según la región.

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Las precipitaciones se esperan tanto durante la mañana como en la tarde y noche, aunque con distinta intensidad y probabilidad según la zona. Además, el organismo prevé neblinas y bancos de niebla en varias regiones, así como posibles rachas fuertes de viento asociadas a tormentas en el oeste y norte del país.

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C .

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Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos soplarán del noreste a velocidades de entre 10 y 40 km/h, y rotarán al noroeste, con intensidades de entre 10 y 20 km/h.

Para la tarde y noche se espera una mejora parcial de la nubosidad, aunque continuarán las posibilidades de precipitaciones y tormentas aisladas. También se prevén neblinas y bancos de niebla.

Pronóstico de Inumet para el este del país

En el este, las temperaturas se ubicarán entre los 17 °C y los 27 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones y tormentas, además de neblinas. Los vientos comenzarán del noreste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h, y luego rotarán hacia el oeste.

Durante la tarde y noche persistirá la nubosidad, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos serán del sector oeste, de entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma o vientos variables de hasta 10 km/h.

Pronóstico de Inumet para el oeste del país

En el oeste, Inumet anuncia una mínima de 18 °C y una máxima de 28 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas, acompañadas de neblinas y bancos de niebla.

El organismo advierte sobre la posibilidad de rachas fuertes de viento asociadas a tormentas, con vientos predominantes de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche se esperan períodos de cielo algo nuboso, aunque se mantendrá la probabilidad de lluvias y tormentas. También podrán registrarse neblinas y bancos de niebla.

Pronóstico de Inumet para el norte del país

El norte será la región más cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 19 °C y los 30 °C.

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos soplarán del noreste y rotarán hacia el sur, con velocidades de entre 10 y 40 km/h. Al igual que en el oeste, podrán registrarse rachas fuertes asociadas a las tormentas.

Para la tarde y noche, Inumet prevé que continúen las precipitaciones, con probables tormentas y presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos rotarán del suroeste al sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.