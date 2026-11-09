Feriados de noviembre 2026 en Uruguay: qué días son, quiénes tienen libre y cómo se paga en caso de trabajar

El calendario de feriados de noviembre de 2026 en Uruguay incluye cuatro fechas especiales para trabajadores de distintos sectores, además del Día de los Difuntos, que se conmemoró el pasado lunes 2 de noviembre.

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Según lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a través de los Consejos de Salarios, las jornadas contemplan distintos regímenes de descanso y remuneración, dependiendo de la actividad.

Entre los sectores alcanzados se encuentran los trabajadores del supergás, la piscicultura, los taxímetros de Montevideo y los edificios ubicados en zonas balnearias.

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El jueves 12 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador del Supergás, que comprende a los empleados de envasado, distribución y fleteros, correspondientes al grupo 10 de los Consejos de Salarios.

Se trata de un feriado pago. Quienes no trabajen cobrarán el jornal simple, mientras que aquellos que cumplan tareas deberán recibir una remuneración doble.

Lunes 16 de noviembre: Día del Trabajador de la Piscicultura

El lunes 16 se celebra el Día del Trabajador de la Piscicultura, correspondiente al grupo 03, subgrupo 04, que incluye granjas y criaderos marítimos.

Para estos trabajadores, la fecha está establecida como feriado no laborable pago.

Miércoles 25 de noviembre: Día del Taximetrista

El miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día del Taximetrista, una fecha que alcanza a los choferes de taxi de Montevideo.

Según el MTSS, la jornada tiene el mismo régimen de remuneración que un feriado no laborable pago, de acuerdo con lo establecido en los Consejos de Salarios.

Sábado 28 de noviembre: Día del Trabajador de Edificios en Zonas Balnearias

El último feriado sectorial del mes será el sábado 28 de noviembre, cuando se celebre el Día del Trabajador de Edificios en Zonas Balnearias.

La fecha comprende al personal de propiedad horizontal de estas zonas y está definida como un feriado laborable pago, según lo establecido para el grupo 19 de los Consejos de Salarios.

¿Hay feriados no laborables para todos los uruguayos en noviembre?

Noviembre de 2026 no tiene feriados no laborables pagos de alcance general en Uruguay.

El único feriado nacional del mes fue el lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos, que es laborable y no se traslada de fecha.

El resto de las jornadas especiales corresponden a sectores específicos, por lo que el derecho al descanso y la forma de pago dependen de los convenios laborales aplicables a cada actividad.

¿Cómo se cobra si se trabaja el feriado pago?

De acuerdo con las pautas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el decreto n.º 550/989, este feriado tiene el mismo tratamiento remunerativo que el 1.º de enero, 1.º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto o 25 de diciembre: