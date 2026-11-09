La emoción de una niña al ver que su padre piloteaba el avión del papa León XIV y la sorpresa que recibió al volver a casa

La visita del papa León XIV a Uruguay dejó una historia que trascendió las celebraciones religiosas y se volvió viral en redes sociales. Una niña que seguía por televisión el traslado del pontífice a Paysandú vio entre los pilotos a su padre y no pudo contener la emoción.

El momento quedó registrado en un video compartido en Instagram, en el que la pequeña señala la transmisión de Canal 4 y llama entusiasmada a su padre al verlo participar del operativo.

El traslado se realizó desde la Base Aérea N.º 1 hacia Paysandú , a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) , en un operativo a cargo del Escuadrón Aéreo N.º 3.

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La publicación también muestra imágenes del encuentro entre el piloto uruguayo y León XIV, durante una de las jornadas de la histórica visita del pontífice al país.

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Pero la historia no terminó cuando el avión aterrizó. Al regresar a su casa, el piloto sorprendió a su hija con varios recuerdos que había recibido del papa.

Entre los objetos que la niña mostró con entusiasmo se encontraban un rosario, una fotografía y un sobre con el escudo papal.

El video termina con un abrazo entre padre e hija, después de una jornada que quedará en el recuerdo de la familia.

La visita de León XIV también dejó otra escena vinculada a la aviación. Durante su viaje internacional hacia Uruguay, el pontífice ingresó a la cabina de mando del avión de ITA Airways que lo trasladaba al país.

Allí compartió un momento con los pilotos, observó los instrumentos de navegación y contempló el paisaje desde la cabina.

Según destacó la aerolínea, el encuentro generó una emoción especial entre los tripulantes, que tuvieron la oportunidad de compartir parte del vuelo con el pontífice.