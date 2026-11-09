Allanan la casa del expresidente paraguayo Santiago Peña, imputado por crisis bancaria: encontraron una puerta blindada que aún no pueden abrir

La Fiscalía paraguaya allanó este domingo la residencia del expresidente Santiago Peña , a 50 kilómetros de Asunción, en el marco de la investigación por el colapso bancario que precipitó su destitución y detención , informó el Ministerio Público.

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El banco digital Ueno Bank fue intervenido el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia y unos tres millones de clientes —la mitad de la población del país— quedaron sin acceso a sus depósitos. Ocho de sus directivos están presos.

El allanamiento de la casa de Peña en la localidad de San Bernardino se da "por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor", informó la Fiscalía en un comunicado.

Quién es Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña

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Según consignó el diario paraguayo ABC, la Fiscalía no logró abrir una puerta blindada ubicada en la mansión de Peña . El acceso se encuentra oculto al final de un pasillo al que se llega desde una de las habitaciones de la propiedad. La puerta cuenta con un sistema de seguridad de nivel 7, que requiere cuatro mecanismos de autenticación diferentes para su apertura , entre los que pueden incluirse reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, código PIN y llaves de alta seguridad Mul-T-Lock.

Peña, de 47 años, quedó el sábado en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción. El viernes había sido destituido de la Presidencia tras un acelerado juicio político en el Senado.

El exmandatario es investigado por haber favorecido con fondos públicos a Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025.

La Fiscalía sostiene que el banco recibió depósitos de entidades públicas mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios.

La mansión allanada está bajo la lupa de la Justicia. Según el acta de imputación, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno Bank por unos US$ 500.000 para financiar su construcción.

Las cuotas mensuales equivalían a unos US$ 38.000, casi seis veces su salario como presidente, según la Fiscalía.

El viernes, el Congreso destituyó a Peña tras masivas protestas y su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió el poder.

Alliana ordenó este domingo que los contribuyentes afectados por la caída de Ueno "no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema", según informó en X.

Ordené que los contribuyentes afectados por la situación de Ueno Bank no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema.



Además, instruí al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones… pic.twitter.com/lCFgLYNSk9 — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 8, 2026

El nuevo mandatario informó que ya se les devolvieron los depósitos a casi 1,2 millones de ahorristas por un monto cercano a US$ 158 millones. Está previsto que el proceso de restitución continúe a lo largo de la semana.

AFP