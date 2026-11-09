Crisis en Paraguay: el efecto en las inversiones y cómo puede incidir en Uruguay

Aunque sus nombres se parezcan, no es lo mismo, repiten los asesores a inversores que miran a Uruguay y a Paraguay para diversificar su portfolio y comprar campos o propiedades. Y en las últimas horas las diferencias se acentuaron más que nunca.

Tras el cimbronazo que representó para el sistema financiero paraguayo la caída de Ueno Bank que se llevó por delante al presidente Santiago Peña, el guaraní se depreció 9% y el riesgo país pasó de 119 a 138 puntos básicos, con un aumento de 16%. Además, el presidente fue detenido tras su destitución del Senado.

Para responder esa pregunta, en primer lugar es necesario definir las características del país y qué perfil de inversores cautiva.

La oferta de Paraguay para ellos se centra, sobre todo, en menores costos impositivos, operativos y de costos de vida con “un régimen tributario que es un poco más competitivo, sobre todo si lo comparamos con el régimen común de Uruguay y no con el Tax Holiday”, destaca el director del estudio RVA, Matías Ruvira quien asesora a inversores que eligen Uruguay y en ocasiones también Paraguay para adquirir activos.

El perfil del inversor que apuesta por Paraguay es diferente al que lo hace por Uruguay. En ese mercado desembarcan, sobre todo, empresarios o freelancers, consultores, que se encuentran en una etapa activa de su carrera y buscan operar con estructuras de bajo costo para obtener una mayor rentabilidad.

En cuanto a su nacionalidad, Martín Ruiz, asociado de Guyer & Regules, destaca que apuestan por Paraguay “muchos uruguayos” y también un alto número de brasileños que en el último tiempo se vieron atraídos por los beneficios fiscales de ese país y también lo hacen algunos europeos.

“Creo que el incentivo para quien va a Paraguay, tanto sea un extranjero o sea un uruguayo, es un incentivo fiscal. Con lo cual, el uruguayo va a seguir invirtiendo en Paraguay. No le va a cambiar esto, salvo que tuviera fondos en este banco (Ueno Bank)”, apunta Ruíz.

Ruvira no puede afirmar que la crisis de este banco y la crisis institucional alrededor del presidente pueda ahuyentar inversores, pero asegura que “va a generar una revisión de riesgos en la familia o la empresa que tiene una presencia importante en Paraguay”.

Desde su punto de vista, el resultado de esta revisión dependerá de cómo gestione Paraguay esta crisis. “Lo que estamos viendo ahora es el principio, pero yo creo que todavía hay una oportunidad para mostrar cómo las instituciones y la seguridad jurídica se respetan, al igual que la independencia entre lo público y lo privado, y creo que una buena gestión de esta crisis puede reposicionar a Paraguay”, subraya el titular de RVA.

En este sentido, Martín Litwak-experto en estructuración y preservación de patrimonios y presidente de The 1841 foundation- reconoce un golpe más fuerte en la captación de inversiones que desde el punto de vista de la estructuración patrimonial, pero resalta que la clave está en “cómo se resuelve más que en lo que pasó”.

En esta línea sostiene que, hasta ahora, la actuación de Paraguay institucionalmente es veloz. Sin embargo, el “gran problema” está en la percepción “y ahí es donde un país que venía tratando de buscar su lugar en el mundo de la estructuración patrimonial pierde varias posiciones o pierde tiempo”, subraya Litwak.

En este sentido, el experto argentino afirma que Paraguay “tendrá que hacer las cosas bien en los próximos años para recuperar la confianza que se fue ganando en estos últimos años de trabajar bien”.

A propósito, Ruíz señala que aquellos inversores que no priorizan la seguridad jurídica u otras variables como el clima y lo que buscan es un beneficio económico, continuarán invirtiendo en Paraguay “porque los impuestos son inferiores”.

En este escenario, los asesores no esperan una salida masiva de capitales de Paraguay y estiman que son pocos los inversores extranjeros afectados por este caso, “los ahorristas extranjeros que hayan perdido capital deben ser contados” y, al mismo tiempo, “tampoco se usa tanto Paraguay como refugio de capitales”, sostiene Ruvira y concuerda en que el impacto está, sobre todo, en cómo incide en la “previsibilidad” e “institucionalidad”.

Para la socia de Andersen, Francesca Magno, lo que ocurre hoy en día en Paraguay “marca un gran diferencia” con la realidad uruguaya. “¿Es mala imagen para Latinoamérica? Sí, pero refleja que realmente somos diferentes”, remarca.

Cómo puede repercutir la crisis de Ueno Bank en Uruguay

De la crisis de Ueno Bank, Uruguay puede sacar rédito de aparecer como una opción de diversificación bancaria tanto para paraguayos como para extranjeros que tenían capitales en Paraguay.

En este sentido, Ruvira hace hincapié en que el sistema bancario uruguayo presenta virtudes por sobre el paraguayo como la supervisión y la solidez del sistema bancario en sí que trasciende lo que puede suceder con una entidad bancaria.

“Paraguay es muy popular para inversiones inmobiliarias”, resalta el titular de RVA y en este punto destaca también los inversores que estén en duda entre invertir en uno u otro mercado pueden definirse por Uruguay.

Lo mismo ocurre en materia de residencias legales y en planificación patrimonial. “Seguramente en un montón de familias que estaban más inclinadas a Paraguay optando por esa jurisdicción, les viene esa pregunta de si no es momento de evaluar un cambio”, subraya Ruvira y destaca que todos estos cambios serán progresivos porque las decisiones de inversión de altos patrimonios suelen tomarse con mente fría.