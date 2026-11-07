"Tenemos el estigma de que en el sector inmobiliario se lava dinero": la mirada de los expertos sobre la transparencia en el real estate

¿Cómo encontrar el equilibrio entre facilitar la inversión y fortalecer los controles? ¿Qué responsabilidades y desafíos enfrenta el sector inmobiliario? Estas son algunas de las preguntas que se abordaron en la segunda edición del Congreso World Compliance Association realizado en Montevideo.

En un intercambio entre Luis Silveira , tesorero de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay y representante del organismo ante la Senaclaft, a Fabián Kopel, cofundador de Kopel y Augusto Cibils , socio de Cibils Soto Consultores los referentes del sector analizaron el rol del compliance en el sector y su incidencia en las inversiones.

Consultado acerca de cuánto impacta la normativa antilavado a las inversiones inmobiliarias, Silveira opinó que “no ha frenado la inversión inmobiliaria en Uruguay” y que, la regulación llevó a profesionalizar el sector inmobiliario. En este sentido apuntó que puntualmente en el rol del operador inmobiliario hay un 58,9% de informalidad que ahora, con la Ley del Operador Inmobiliario tendrán que registrarse para poder intervenir en las operaciones.

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En este sentido, Cibils señaló que la prevención del lavado en el sector inmobiliario debe concebirse como protección, como un “filtro sano” .

“Si viene mañana un inversor, un comprador, y no soporta una debida diligencia o se malhumora cuando le hacés las búsquedas y los pedidos de información, en definitiva, está protegiendo el sistema porque el sistema debería expulsar a esa persona. Todos los agentes que intervienen: inmobiliaria, escribano, desarrollador, fiduciario, deberían aplaudir que el sistema funcionó, el filtro hizo su trabajo y esa persona no operó”, subrayó el socio de Cibils Soto Consultores.

A propósito de la carga administrativa que supone el control antilavado, Kopel destacó que la inteligencia artificial “va a facilitar mucho el control de lavado activos” y permitirá liberar tiempo. En relación a la normativa, el desarrollador indicó: “A nosotros realmente nunca nos trancó y a mí me parece muy bien que exista”.

Además, la normativa mide con la misma vara a todo el mercado. “Hace que todos pasemos por el mismo filtro”, enfatiza el cofundador de Kopel Sánchez y advierte que sin la norma unos podrían hacer mucho esfuerzo, y otros, “escaparse por la puerta de servicio”.

Los proyectos de su desarrolladora se financian a través de inversores que también pasan por los mecanismos de control de activos, por lo que la norma recorre cada eslabón de la cadena e involucra a las constructoras y desarrolladoras. En este sentido, Kopel sostuvo que los casos que han tenido que informar por alguna irregularidad son “contados con los dedos de la mano”, señaló Kopel y sobre su experiencia en Montevideo apuntó: “No existe esa fantasía de que la gente viene con bolsos con efectivo”.

“Lo que más cuesta a veces es que tenemos el estigma de que en el sector inmobiliario se lava dinero y que el lavado viene por la venta de propiedades”, señaló Silveira desde la Cámara Inmobiliaria.

El tesorero de la CIU remarcó que tras la crisis del 2002 “el 57% de los ahorros de los uruguayos están en cofres, en dinero en efectivo y en las casas”. Desde su punto de vista el esquema actual puede dejar en jaque al uruguayo que “ahorró toda la vida” y con US$ 80.000 va a comprar un monoambiente. “El inversor extranjero que viene cumple con absolutamente todas las normas, no le tenés ni que preguntar nada, pero el uruguayo no”, dijo y sostuvo que “hay que cambiar la cabeza del uruguayo”.

En este sentido, Kopel remarcó que a partir de la reforma tributaria de 2007- que agradece-el mercado está bancarizado y “todo es demostrable”, lo que diferencia Uruguay de otros mercados como Argentina, Paraguay o Bolivia. “Y creo que si seguimos en este sentido va a haber un día en el que casi no vamos a estar hablando de estas cosas”.