"Cuando la ciencia es personal, también se vuelve imparable": la hazaña de Guska, la empresa de Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno que se transformó para combatir el cáncer que padecía su cofundador

El virólogo Gonzalo Moratorio falleció este 5 de noviembre a los 44 años a raíz de glioblastoma, un cáncer cerebral que se convirtió en objeto de estudio de su propio emprendimiento enfocado en encontrar nuevas terapias más eficaces para los tumores.

“ Cada dos segundos una persona es diagnosticada con cáncer en el mundo y a pesar de los avances de la oncología moderna, las terapias actuales aún enfrentan limitaciones importantes. Además de ser agresivas y mostrar una eficacia limitada, están restringidas a algunos tipos de cáncer o subconjuntos de pacientes”. Así comienza la presentación que Nicolas Tambucho, CEO de Guska, hizo hace dos semanas en la final de la Startup World Cup Uruguay.

La empresa que lidera fue fundada por los virólogos Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno y nació de una experiencia personal que marcó a fuego a Gonzalo.

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"Hay una historia previa que tal vez muchos no saben... luego de la pérdida de un ser muy querido a causa del cáncer, Gonzalo decidió volcar su experiencia y compromiso en una nueva misión. Junto a Pilar Moreno, con quien cofundó Guska, transformaron esa convicción en un proyecto colectivo: desarrollar terapias innovadoras que cambien el destino de quienes reciben un diagnóstico oncológico. Y hoy, esa misión es transversal a todos nosotros", relata un comunicado que la empresa compartió a mediados de 2025 cuando decidió enfocar su investigación específicamente en tumores cerebrales.

Hasta entonces Guska había trabajado sobre otros tipos de cáncer como el de páncreas y pulmones.

¿Cuál es el centro de la investigación de Guska?

La startup que nació en el Institut Pasteur desarrolla virus oncolíticos que son modificados para ser capaces de distinguir entre células sanas y células tumorales para replicarse. Una vez que comienzan a multiplicarse dentro de una célula tumoral, generan cientos de copias de sí mismos capaces de destruir a estas células tumorales desde adentro, sin dañar a las células sanas.

“Lo que nosotros hacemos es actuar como si reescribiéramos el código fuente del virus. Insertamos modificaciones en sitios específicos de su material genético que lo reprograman. Esto es lo que nos hace únicos. Nosotros creamos llaves de seguridad genéticas que patentamos y que aseguran de forma robusta que la replicación viral sea principalmente en las células tumorales”, explica Tambucho.

El diagnóstico incurable de Moratorio con glioblastoma los alentó a crear un potencial tratamiento que tanto Moreno como Tambucho definieron como un “propósito especial” y un “motor del día a día”.

El cambio de foco hacia los tumores cerebrales

A mediados de 2025 la startup Guska anunció en su cuenta de LinkedIn que cambiaría el foco de su investigación para orientarla, con el liderazgo de Moreno, a los tumores cerebrales y así poder avanzar en la mejora del cáncer que le había sido diagnosticado a su cofundador.

"Cuando la ciencia es personal, también se vuelve imparable", dijeron en la publicación que dejaba en claro que en estos casos “no hay tiempo que perder”, y que “desde una startup se puede hacer mucho: innovar, acelerar, transformar, resistir".

Semanas antes de su fallecimiento, el virólogo publicó un video en su cuenta de Instagram en el que destacó el trabajo activo de la startup para tratar la enfermedad que padecía. “Vamos a resolver el problema de los cáncer en el cerebro. Estamos en eso”, sostuvo.

El futuro de la startup

El siguiente salto de Guska estará en pasar “de la evidencia de eficacia in vivo y pruebas preliminares de seguridad, hasta la puerta de los estudios en humanos”, subrayó hace un mes en intercambio con Café y Negocios el CEO de la compañía, Nicolás Tambucho.

Este siguiente paso de la empresa demandará aproximadamente US$ 8 millones de inversión que apuestan a captar en una ronda que ya se encuentra abierta y aproximadamente dos años de desarrollo.

A partir de ese momento podrán comenzar los primeros estudios en humanos y será el momento de iniciar procesos regulatorios y el intercambio con farmacéuticas para que el desarrollo pueda, finalmente, llegar a los pacientes.