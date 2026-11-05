Nacional y Peñarol despidieron a Gonzalo Moratorio en sus redes sociales: "Profesional de la ciencia cuya huella quedará marcada a fuego"

El virólogo Gonzalo Moratorio , el científico que ayudó a desarrollar los test nacionales de diagnóstico del covid-19, murió este 5 de noviembre a los 44 años, tras combatir durante más de un año contra un glioblastoma , uno de los tumores cerebrales más agresivos que existen.

La esfera científica y política uruguaya recordó a Moratorio , su aporte en la pandemia y su lucha contra el cáncer en sus redes sociales, y Nacional y Peñarol también despidieron al reconocido científico a través de sus redes sociales.

El primero en expedirse fue Nacional, club del que Moratorio era reconocido hincha , y por el que el tricolor lanzó un bono solidario para ayudar en su tratamiento el pasado mes de mayo.

"El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Gonzalo Moratorio . Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento", se lee en un comunicado del club publicado en las últimas horas en sus redes.

"Uruguay le estará eternamente agradecido": el sentido mensaje de Yamandú Orsi para despedir a Gonzalo Moratorio

El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Gonzalo Moratorio.



Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.



QEPD pic.twitter.com/vEJGTgm4rL — Nacional (@Nacional) November 5, 2026

Peñarol, en tanto, también lamentó el fallecimiento del virólogo y lo destacó como un "profesional de la ciencia cuya huella quedará marcada a fuego" por "sus destacados aportes para afrontar uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos, durante la pasada pandemia".

"Sus excepcionales atributos profesionales estuvieron siempre acompañados por una calidez humana que lo hacen fuente de inspiración. A su familia, a sus amigos, el apretado abrazo", escribió el carbonero.