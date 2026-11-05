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Nacional no habilitará la tribuna Scarone para su hinchada en el partido ante Albion, luego de los incidentes ante Deportivo Maldonado y Liverpool

En los últimos dos partidos de Nacional en el Gran Parque Central la parcialidad tricolor se cruzó con las hinchadas de Deportivo Maldonado y Liverpool

5 de noviembre de 2026 11:55 hs
Hinchada de Nacional. (Archivo)

Hinchada de Nacional. (Archivo)

Foto: Gastón Britos/Focouy

Nacional resolvió no habilitar la tribuna Héctor Scarone del Gran Parque Central para sus hinchas en el partido ante Albion por la fecha 14 del Torneo Clausura, luego de los incidentes ocurridos con las hinchadas de Deportivo Maldonado y Liverpool en ese sector.

La medida fue tomada por la directiva de Nacional en su última comisión, en la que se dictaminó que solo haya hinchas de Albion en la Scarone cuando se enfrenten a este equipo, según informó Carve Deportiva y ratificaron fuentes de la cúpula alba a Referí.

La decisión llega luego de que la hinchada tricolor se cruzara con las parcialidades de Deportivo Maldonado y Liverpool en los últimos dos encuentros del bolso en el Parque, en los que los que la Scarone fue dividida con una mayoría de su espacio para Nacional y un sector minoritario para los visitantes.

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Hechos similares ocurrieron en el partido entre Nacional y Liverpool, con intercambio de proyectiles entre hinchas de ambos equipos en esa misma tribuna.

Una semana atrás la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) instruyó expedientes contra Nacional por los incidentes ocurridos en ambos encuentros, y analiza las sanciones que impartirá contra el club.

Debido a la llegada del papa León XIV a Uruguay este fin de semana se pospuso la fecha 14 del Torneo Clausura, por lo que el encuentro entre Nacional y Albion se disputará en el fin de semana del 13 al 15 de noviembre, aún sin fecha confirmada.

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