La camiseta "papal" para el papa León XIV: el regalo que le hará Bella Vista al sumo pontífice en su visita a Uruguay

El Club Atlético Bella Vista, histórico equipo del fútbol uruguayo que recientemente ascendió a Segunda división profesional, le obsequiará una camiseta al papa León XIV en su visita a Uruguay este fin de semana.
El equipo “papal” lleva ese apodo por tener en su camiseta los colores amarillo y blanco, mitad y mitad, inspirados en la bandera del Vaticano, además de su vínculo con el Colegio Maturana, en cuyos patios estaba la primera cancha del club.
Daniel Sturla y Alfonso Reissig con la camiseta de Bella Vista para el papa León XIV
En el marco de la visita de León XIV, desde Bella Vista hicieron gestiones para que se le entregue una de sus camisetas con el nombre del papa en su espalda.
Un reconocido hincha y allegado del club le hizo entrega de la casaca al cardenal Daniel Sturla para que se la obsequie al sumo pontífice.
Daniel Sturla y Alfonso Reissig con la camiseta de Bella Vista para el papa León XIV
“En la semana en que Bella Vista volvió al fútbol profesional, vivimos un momento muy especial: le entregamos al Cardenal Daniel Sturla la camiseta de nuestra institución, que tendrá el honor de llegar a manos del Papa León XIV”, señaló Alfonso Reissig, quien compartió la foto junto a Sturla con la camiseta.
“Un orgullo enorme para toda la familia papal”, agregó.