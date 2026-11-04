Se conocieron los detalles de la penúltima fecha del Torneo Clausura, que se jugará tras la visita del papa León XIV; mirá partidos, horarios y canchas

La Mesa Ejecutiva de Primera división dio a conocer los detalles de la 14ª fecha del Torneo Clausura que se jugará luego del fin de semana sin fútbol debido a la visita del papa León XIV a Uruguay desde este viernes 6 al domingo 8 de noviembre.
La penúltima etapa se disputará desde el próximo jueves 12 al lunes 16 de noviembre, en una semana que en los días previos puede tener partidos de cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.
La actividad se abrirá en Melo donde Cerro Largo recibirá al ya descendido Progreso el jueves.
El viernes 13 Montevideo City Torque, segundo en la tabla, se medirá ante Racing, el campeón del Apertura que ya está clasificado a las finales.
Foto: Dante Fernández/FocoUy
El sábado habrá tres encuentros: Central Español, que lucha por zafar del descenso, recibirá a Boston River; Deportivo Maldonado, que busca la Tabla Anual, recibirá a Cerro, otro complicado en el descenso, y Nacional será local ante Albion.
Gabriel di Noia, DT de Deportivo Maldonado, en el partido ante Nacional
Foto: Enzo Santos / FocoUy
El líder del Clausura, Liverpool, visitará el domingo a Danubio, ya descendido, y también ese día se jugará el partido Defensor Sporting vs Peñarol, con los carboneros defendiendo la cima de la Anual.
La etapa se cerrará el lunes con el partido entre Wanderers, que también busca la permanencia, ante Juventud.
Luciano Cosentino celebra para Wanderers
FOTO: @LigaAUF
Tras esta fecha, quedará la última, que se jugaría los días jueves 19, viernes 20 y lunes 23, debido a que el fin de semana del 22 de noviembre no habrá actividad por las elecciones del BPS.
Tampoco habrá fútbol uruguayo el sábado 28 por la final de la Copa Libertadores en Montevideo.
Partidos de la 14ª fecha del Torneo Clausura
Jueves 12 de noviembre de 2026
Cerro Largo vs Progreso / 20:00 horas, Estadio Ubilla
Viernes 13 de noviembre de 2026
Montevideo City Torque vs Racing / 17:00 horas, Estadio Franzini
Sábado 14 de noviembre de 2026
Central Español vs Boston River / 10:00 horas, Parque Palermo
Deportivo Maldonado vs Cerro / 16:30 horas, Estadio Domingo Burgueño
Nacional vs Albion / 20:00 horas, Gran Parque Central
Domingo 15 de noviembre de 2026
Danubio vs Liverpool / 16:30 horas, Estadio Mincheff de Lazaroff
Defensor Sporting vs Peñarol / 20:00 horas, Estadio Frazini
Lunes 16 de noviembre de 2026
Wanderers vs Juventud / 20:00 horas, Parque Viera
Tabla del descenso: