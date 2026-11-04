"Esperar, confiar y rezar un poquito": lo que dijo Daniel Carreño sobre el cierre de año de Nacional y de la presencia de Maxi Gómez ante Ferro Carril de Salto

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño , analizó el cierre de año que tendrá el tricolor con los últimos dos partidos del Torneo Clausura, en el que mantiene chances matemáticas, en los que buscará llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El DT habló en Paysandú este martes, en la previa del partido de este miércoles ante Ferro Carril de Salto (21:00 horas) por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

“Siempre es lindo venir al interior, yo soy un tipo del interior así que me gusta mucho”, dijo Carreño a periodistas sanduceros, y destacó el recibimiento de los hinchas. “Nos hace sentir cerca de la gente, la gene siempre apoya, nos sentimos muy contentos, esto no nos pasa siempre así que se disfruta”.

La gran bienvenida a Maxi Gómez de los hinchas de Nacional en Paysandú, su ciudad natal, donde reiteró su deseo de volver a la selección uruguaya; mirá el video

Los convocados de Nacional para viajar a Paysandú al partido de Copa AUF Uruguay ante Ferro Carril de Salto; mirá la lista y el equipo probable de Daniel Carreño

La Copa AUF Uruguay

El entrenador también habló sobre el partido ante Ferro Carril y la Copa AUF Uruguay.

“Venimos con mucha ilusión, a esta copa la jugamos con mucha seriedad desde el primer día. Tenemos una linda oportunidad de seguir y ojalá que podamos ganar y hacer un buen espectáculo para todos los sanduceros y toda la gente de la región”, comentó.

Sobre el rival, agregó: “Sabemos que vamos a jugar con un gran equipo, lo hemos estudiado, hemos visto algunas acciones y nosotros por supuesto nos consideramos que somos los candidatos a ganar el partido. Pero vinimos con mucha humildad, respetando a nuestro rival, no subestimarlo y hacer lo mejor dentro del campo de juego”.

¿Jugará Maxi Gómez en Paysandú?

Carreño fue consultado por si Maxi Gómez estará en el equipo titular este miércoles en el Estadio Artigas de su ciudad natal, donde se espera que el técnico coloque un equipo alternativo ya que varias figuras no viajaron a Paysandú.

El recibimiento a Maxi Gómez en Paysandú CNdeFfiliales

El goleador tricolor fue la sorpresa en la lista que se conoció este martes.

“Todavía no lo tengo 100 % definido, pero creo que no, creo que no”, reconoció cuando le preguntaron si Gómez iba a ser titular.

Además, dijo que irá como suplente. “Lo vamos a tener en el banco. Todavía no estábamos 100% porque teníamos alguna duda en el equipo, pero creo que Maxi va a estar más para el segundo tiempo”.

Maximiliano Gómez con hinchas de Nacional en Paysandú

El probable equipo de Nacional:

El probable equipo de Nacional para este miércoles ante Ferro Carril de Salto sería con Alexis Martín Arias; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Tomás Viera y Román Clematte; Agustín Dos Santos, Bruno Zuculini; Rubén Botta, Tomás Verón Lupi, Maxi Silvera y Rodrigo Martínez

El balance del cierre de año

El técnico albo también analizó el presente tricolor a falta de los últimos partidos del Clausura y la definición de la Copa AUF Uruguay, con la búsqueda de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y mínimas chances de pelear el título.

“Hicimos un tropezón grande que nos dolió mucho y nos dejó un poco a la espera de otras cosas”, dijo, en referencia a la derrota ante Liverpool.

“Vamos a tratar de cumplir con los dos partidos que nos quedan, tratar de ganarlos, y esperar, confiar y rezar un poquito, ¿por qué no?”, comentó.

Carreño reconoció que tiene “la máxima” expectativa para el final de la temporada.

“La verdad que estamos en desventaja, lo supimos siempre, que veníamos muy abajo en la tabla, pero tenemos la ilusión, la esperanza que tenemos que ganar los partidos que nos quedan, que son dos, y a partir de ahí, afirmarnos en la Copa Uruguay, y esas son las expectativas que tenemos este año”.