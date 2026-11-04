La Asociación Israelí de Básquetbol invitó a la selección uruguaya a jugar un partido amistoso en Tel Aviv en la previa del Mundial 2027

La Asociación Israelí de Básquetbol (BAI) invitó a la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) a jugar un partido amistoso entre sus selecciones nacionales en la previa del próximo Mundial de Qatar que se desarrollará en 2027.

El partido está proyectado en Tel Aviv como preparación para el Mundial, al que Uruguay aún no ha clasificado a falta de los últimos cuatro juegos de eliminatorias.

La propuesta del presidente de la federación israelí Amos Frishman a su par uruguayo Héctor Assir , llegó en el marco de una recepción que la BAI realizó este miércoles en Tel Aviv a una delegación uruguaya invitada por la embajada de Israel en Uruguay.

El encuentro está planteado en caso de que Uruguay clasifique al Mundial, lo que no logra desde hace 40 años. Con una victoria en los cuatro últimos partidos de las Eliminatorias, la celeste volverá al máximo torneo de selecciones de la FIBA.

Amos Frishman, presidente de la Asociación de Básquetbol de Israel, junto a su par uruguayo de la FUBB Héctor Assir

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Al equipo de Gerardo Jauri le quedan lo siguientes partidos en el clasificatorio: en noviembre jugará el día 26 ante Canadá de local y el 29 frente a Puerto Rico de visitante; y la última ventana será el año que viene, con el cruce ante Bahamas el 26 de febrero y contra Canadá el 1° de marzo, ambos de visitantes.

Los tres primeros de cada uno de los dos grupos clasifican al Mundial. El mejor cuarto de las dos series, también.

Tablas de posiciones:

Para el año que viene la selección uruguaya ya tiene planificado dos amistosos en China y podrá sumar este encuentro ante Israel.

El deporte más importante de Israel

El básquetbol es el deporte más importante de Israel. La federación israelí tiene 30.000 deportistas federados en masculino y femenino y maneja un presupuesto anual de US$ 20 millones.

Su selección nacional lleva cuatro años sin jugar de local por la situación geopolítica que vive la región.

Por esa razón, cuando el presidente de la federación israelí le hizo la invitación al presidente de la FUBB y Assir se mostró afín a viajar con la selección, le agradeció y expresó su alegría.

Israel aún no tiene asegurada su clasificación al Mundial de Qatar y se encuentra en una posición complicada en la segunda ronda de la Eliminatoria europea.

Se ubica en la sexta posición de su grupo, último, con 2 victorias y 6 derrotas (10 puntos), y clasifican solo los tres primeros equipos de cada grupo de la segunda ronda.