Recorren Sudamérica en un Renault Twingo y les robaron en pleno centro de Paysandú

Una pareja de viajeros que recorre Sudamérica a bordo de un Renault Twingo fue víctima de un robo en pleno día en Paysandú , donde un delincuente se llevó varias pertenencias que estaban dentro del vehículo estacionado frente a la Terminal de Ómnibus .

Las víctimas son Angélika León , de Colombia, y Kevin Esquivel , de Guatemala, quienes comparten sus experiencias a través del proyecto "Viajando con Ange". Entre los objetos sustraídos había equipaje, documentos personales, una computadora portátil y un disco duro con fotografías y videos de los distintos destinos que visitaron.

El episodio ocurrió cuando ambos dejaron el automóvil sobre calle Ituzaingó para ingresar al shopping de la ciudad. Al regresar, encontraron que les faltaban varias valijas y otros elementos que necesitaban para continuar el recorrido.

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El hecho ocurrió frente a la parada de taxis de la Terminal de Ómnibus , a pocos metros de bulevar Artigas. La pareja había llegado desde la ciudad argentina de Colón y decidió detenerse en Paysandú para comprar comida y gestionar una tarjeta SIM.

De acuerdo con el relato de Angélika, permanecieron aproximadamente una hora dentro del establecimiento. Durante ese tiempo, un hombre se acercó al Twingo, abrió la puerta y retiró varios bolsos y valijas. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

"Nos sacaron todo, amigo, las maletas, la computadora, el disco duro donde tenemos todo el material del viaje", contó la mujer en un video que publicó en sus redes sociales.

Robo a pareja de turistas en Paysandú @viajandoconange (Instagram)

Entre las pertenencias faltantes también había documentos de identidad, licencia de conducir, carnet de vacunación, ropa, alimentos y artículos de higiene personal.

En diálogo con Telemundo, Angélika estimó que el valor de lo robado supera los 7000 dólares. También explicó que, aunque conservaban sus pasaportes, había perdido documentación importante para continuar viajando.

"Nosotros estamos viajando en el auto. ¿Cómo va a ser que vamos a bajar las 15 maletas? Algo ilógico", precisó Kevin al responder a los comentarios de quienes cuestionaron que hubieran dejado las pertenencias dentro del vehículo.

La Jefatura de Policía de Paysandú confirmó que la denuncia fue radicada y que el caso quedó a cargo del Área de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía Letrada de 4.º Turno. Además, se informó que los investigadores habían logrado identificar a un sospechoso.

La pareja comenzó su recorrido hace casi un año desde Colombia y ya atravesó cinco países, con más de 25.000 kilómetros recorridos. A bordo de un Renault Twingo al que llaman "Narciso", llegaron hasta Ushuaia y, después de recorrer distintos puntos de Argentina, cruzaron a Uruguay por el puente internacional Paysandú-Colón.

Pese a lo ocurrido, ambos manifestaron que no tienen previsto cancelar su recorrido por el país. Su intención es visitar otros departamentos y continuar posteriormente hacia Brasil.