60 habitaciones, suites, spa y restaurantes: así será el nuevo hotel de lujo de Tailandia en Sudamérica

El grupo hotelero tailandés Minor Hotels desembarcará en la ciudad argentina de Ushuaia con un nuevo emprendimiento turístico de categoría internacional que se instalará frente al canal Beagle y ampliará la oferta de alojamiento de alta gama en el extremo austral local.

El proyecto se llamará Anantara Ushuaia Patagonia Resort y formará parte de la expansión internacional de la marca Anantara , que llegará por primera vez al país vecino con un establecimiento pensado principalmente para recibir visitantes extranjeros interesados en experiencias exclusivas.

La apertura está prevista para comienzos de 2028 y el desarrollo se llevará adelante mediante un acuerdo entre la compañía internacional y el Fideicomiso Urbanización Monte Susana , vinculado con emprendimientos inmobiliarios en Tierra del Fuego .

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El Anantara Ushuaia Patagonia Resort contará con 60 habitaciones y suites, además de instalaciones de spa y bienestar ubicadas al nivel del mar. La propuesta también incluirá restaurantes con gastronomía de autor y espacios destinados a reuniones y encuentros, tanto sociales como corporativos.

El establecimiento estará emplazado dentro del desarrollo urbanístico Costa Susana, en las proximidades del Parque Nacional Tierra del Fuego. Desde ese sector tendrá vistas al canal Beagle y a las montañas de la cordillera de los Andes, en un entorno que la empresa busca integrar a la experiencia de los huéspedes.

La propuesta no estará limitada a los servicios del hotel. Minor Hotels anticipó que también ofrecerá actividades vinculadas con la exploración del paisaje patagónico y el contacto con la naturaleza, con alternativas relacionadas con las excursiones, la navegación y los atractivos del destino.

La elección de Ushuaia responde, entre otros factores, a su condición de puerta de entrada a la Antártida y a su oferta de turismo de aventura, actividades invernales y navegación. Desde la compañía consideran que estas características permiten captar viajeros internacionales interesados en alojamientos de alta categoría, según destacó el portal minutofueguino.com.

El acuerdo para desarrollar el emprendimiento fue anunciado oficialmente el 6 de noviembre de 2025, desde Bangkok. El director ejecutivo de Minor Hotels, Dillip Rajakarier, destacó la incorporación de la ciudad fueguina a la expansión regional de la marca: "Traer Anantara a Sudamérica es una prioridad clave para el grupo, y estamos encantados de introducir nuestra marca en un entorno tan audaz, remoto e inspirador como Ushuaia".

Por su parte, Gonzalo Aguilar, CEO de Minor Hotels Europe & Americas, definió el proyecto como "un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento para las Américas". La iniciativa también cuenta con la participación del Fideicomiso Urbanización Monte Susana, cuyo portavoz, Melitón González del Solar, destacó la relación entre la propuesta hotelera y el entorno natural de la capital fueguina.

Minor Hotels es un grupo internacional dedicado a la propiedad, operación, inversión y administración de establecimientos hoteleros.

Entre las marcas que integran el portafolio de Minor Hotels se encuentran Anantara, NH Collection, NH, nhow, Tivoli, Avani, Oaks y otras propuestas orientadas a distintos segmentos del mercado.

De acuerdo con los datos difundidos por la propia empresa en noviembre de 2025, su cartera comprendía más de 640 hoteles, resorts y residencias de marca, incluyendo establecimientos operativos y proyectos comprometidos, distribuidos en 59 países.