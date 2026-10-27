Siete piscinas, 20 dormitorios y 30 baños: así es la mansión más cara del mundo

La mansión The One , ubicada en Los Ángeles , California , se convirtió en una de las propiedades residenciales más llamativas del mercado inmobiliario de lujo por sus dimensiones, sus instalaciones y su elevada valuación inicial.

El inmueble llegó a ofrecerse por US$ 500 millones, aunque su precio estimado descendió posteriormente a US$ 350 millones. Su historia también estuvo marcada por dificultades financieras que derivaron en un proceso de ejecución hipotecaria y hasta una subasta judicial.

Construida sobre una superficie de 9755 metros cuadrados, The One fue desarrollada por el empresario inmobiliario Nile Niami y reúne espacios residenciales, áreas de entretenimiento y servicios poco habituales incluso en viviendas de alta gama.

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The One cuenta con 20 dormitorios, 30 baños y seis ascensores. Entre sus instalaciones se encuentra una piscina olímpica climatizada, acompañada por otras seis al aire libre.

La propiedad cuenta con dos bodegas y un complejo de entretenimiento que incluye cuatro pistas de bolos, un simulador de golf, una pista de baile y un espacio para correr. A esto se suma una casa de huéspedes independiente, destinada a alojar visitantes sin que deban compartir los ambientes principales.

LA Times

La distribución interior contempla una oficina ubicada entre dos piscinas, desde donde se pueden observar los dos accesos de la residencia. También cuenta con una sala de fumadores que exhibe portadas históricas de la revista Playboy y se conecta visualmente con los jardines mediante grandes ventanales, según detalló el periódico Los Angeles Times.

La construcción requirió una inversión estimada en US$ 110 millones. Durante varios años, el acceso estuvo restringido y no se permitía ingresar con cámaras ni grabar videos. Posteriormente, un productor audiovisual llamado Michael visitó la propiedad, registró sus interiores y entrevistó a su creador para un video publicado en YouTube.

Al defender el valor del inmueble, Niami comparó su exclusividad con una obra de arte reconocida mundialmente: "Cuando tienes algo tan raro como la Mona Lisa, puedes pedir lo que quieras".

¿Por qué la mansión The One presentó problemas financieros?

Las dificultades económicas comenzaron durante la construcción, cuando Niami recurrió a préstamos para financiar el proyecto. En 2018, solicitó US$ 82,5 millones a Hankey Capital, pero la deuda creció con el paso del tiempo hasta superar los US$ 110 millones, de acuerdo con información publicada por Los Angeles Times.

En marzo de 2021, el prestamista le envió una notificación formal de incumplimiento que establecía un plazo para cancelar o renegociar la deuda antes de avanzar con la ejecución hipotecaria. A las obligaciones financieras se sumaron las demoras en la construcción y los inconvenientes para completar los trámites necesarios para habilitar la residencia.

El proyecto llegó a acumular una deuda superior a los US$ 165 millones y quedó sujeto a un proceso judicial que incluyó la designación de un administrador para preparar la propiedad para su venta.

Finalmente, The One salió a subasta en marzo de 2022 y fue adjudicada al empresario Richard Saghian por US$ 126 millones. Con los gastos y las comisiones, el desembolso total informado rondó los US$ 141 millones, una cifra considerablemente inferior a los US$ 500 millones que se habían proyectado inicialmente.